Grossbank Schlechtes Management: Ex-Chef Oswald Grübel kritisiert Credit-Suisse-Führung Der ehemalige CEO der Credit Suisse Oswald Grübel kritisiert das heutige Management der Grossbank. Jetzt brauche es eine glaubwürdige Identifikationsfigur.

Der 78-jährige Oswald Grübel hat die Credit Suisse von 2003 bis 2007 als CEO geführt. (Archivbild) Keystone

Weil die Führung bei der Credit Suisse im letzten Jahrzehnt nicht funktioniert habe, hätten viele hervorragende Manager die Bank verlassen, so Grübel im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Dies habe das Unternehmen geschwächt. «Wenn ein Unternehmen über Jahre so viele Krisen erlebt, dann liegt der Grund im schlechten Management.»

Auch die jüngsten Skandale führt er auf das verlorene Know-How zurück, denn gerade im Investmentbanking seien viele fähige Mitarbeitende gegangen. Die Milliardenverluste mit Archegos und Greensill steckt der ehemalige CEO in die Kategorie «Anfängerfehler». «Mit einer guten Risikokontrolle hätte dies niemals passieren dürfen.»

Mittelfristig sollte sich die Lage bessern

Jetzt brauche die Bank eine «glaubwürdige Identifikationsfigur, welche die Belegschaft hinter sich scharen kann», so Oswald Grübel weiter. Die Credit Suisse leide derzeit unter internen Spannungen zwischen der schweizerisch geprägten Kultur und dem angelsächsischen Geschäftsverständnis.

Auf mittlere Sicht geht der Ex-Chef jedoch davon aus, dass sich die Situation der CS verbessern wird, wie er im Interview weiter sagt. Auch die Gefahr eines Verkaufs der Bank erscheine ihm nicht allzu gross, denn die Finanzaufsicht habe dabei ein Wort mitzureden. «Zudem profitiert die Bank von ihrer Swissness», so Grübel weiter. Würde die CS ins Ausland verkauft, würden viele Kunden zu einer anderen Schweizer Bank wechseln. (agl)