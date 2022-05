Marktprämie Unrentable Wasserkraft: Finanzkontrolle bemängelt Intransparenz bei Subventionen Letztes Jahr subventionierte der Bund nicht wirtschaftliche Grosswasserkraftwerke mit 155 Millionen Franken. Nach einem Rüffel der Finanzkontrolle will das Bundesamt für Energie den Betreibern nun genauer auf die Finger schauen.

Betreiber von Grosswasserkraftwerken bekommen Subventionen vom Bund, wenn sie ihren Strom unter den Herstellungskosten absetzen müssen. (Symbolbild) Alex Spichale

Seit das revidierte Energiegesetz Anfang 2018 in Kraft trat, können Betreiber und Eigentümer von Grosswasserkraftwerken eine Marktprämie für ihren produzierten Strom beantragen, den sie am Markt unter den Herstellungskosten absetzen mussten. 2021 gingen gemäss Angaben des Bundesamts für Energie (BFE) insgesamt 155 Millionen Franken an 30 Betreiber für 56 Grosskraftwerke.

Nun hat die eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) diese Subventionen geprüft, wie sie am Mittwoch mitteilte. Dabei kommt die EFK zum Schluss: «Der Bedarf und die Ziele der Marktprämie sind nicht transparent ausgewiesen.» Weil die Subventionen nicht zweckgebunden seien, könne dadurch die Zielwirkung nicht ohne weiteres überprüft werden.

Die Finanzkontrolle empfiehlt, die Mittelvergabe solle künftig «generell eher restriktiv ausgestaltet und zurückhaltend gehandhabt» werden. Damit könne einer unwirksamen und unwirtschaftlichen Mittelverwendung mit unklaren Zielen vorgebeugt werden. Denn, so die Einschätzung der Finanzkontrolle:

«Der aktuelle Handlungsspielraum ist zu gross.»

Auch in Bezug auf die Erlöse und Kosten der geförderten Grosswasserkraftwerke herrsche zu wenig Transparenz. Die EFK bemängelt die fehlende Einsichtnahme des Bundesamtes für Energie bei den Subventionsempfängern. Die Anrechnung von Eigenkapitalrenditen in der Höhe von rund 8 Prozent als Kosten für die Sicherung des Weiterbetriebs von Kraftwerken sei nicht notwendig und im Zusammenhang mit dem Subventionsgesetz «fragwürdig», heisst es. Dasselbe gelte für die Anrechnung von Gewinnsteuern.

Bundesamt für Energie will den Betreibern genauer auf die Finger schauen

Zu den Ausführungen der Finanzkontrolle nimmt das Bundesamt für Energie im Bericht Stellung: Man könne die Ergebnisse der Subventionsprüfung nachvollziehen. Das BFE werde künftig genauer prüfen, ob die Erlöse aus der Marktprämie und die Verkäufe in der Grundversorgung bei einzelnen Gesuchstellern nicht zu einer Überdeckung führen könnten. Hingegen sei man der Ansicht, dass die Berücksichtigung einer angemessenen Eigenkapitalrendite im Sinne des Gesetzgebers sei.

Eigentlich würde die Marktprämie für Grosswasserkraftwerke Ende 2022 auslaufen. Der Bundesrat hat eine Verlängerung im Juni 2021 abgelehnt, doch das Parlament hat diesen Entscheid im Oktober gekippt. Es beschloss eine Verlängerung der Marktprämie bis 2030.