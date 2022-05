Halbjahresergebnis Siemens wächst leicht in der Schweiz und kündigt Rückzug aus Russland an Der Technologiekonzern Siemens hat im vergangenen Halbjahr seinen Umsatz in der Schweiz leicht gesteigert. Gesamthaft musste das Unternehmen indes einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen. Siemens gab zudem bekannt, alle seine Geschäftsaktivitäten in Russland einzustellen.

Von Oktober bis März hat Siemens hierzulande einen Umsatz von 1,079 Milliarden Franken erwirtschaftet. Damit konnte der Technologiekonzern seinen Umsatz in der Schweiz im Vergleich zur Vorjahresperiode, als ein Umsatz von 1,072 Milliarden resultierte, minim verbessern.

Entsprechend spricht das Unternehmen in einer Mitteilung vom Donnerstag von einem «stabilen Ergebnis». Zugleich konnte Siemens im vergangenen Halbjahr in der Schweiz seine Zahl der Mitarbeitenden um 71 auf 5959 erhöhen.

Nach 170 Jahren zieht sich Siemens aus Russland zurück

Gesamthaft litt aber das Geschäft des Konzerns mit Hauptsitz in München wegen den Folgen des Ukraine-Geschäftes. So weist Siemens im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 einen Gewinnrückgang von 1,5 Milliarden Euro auf 1,2 Milliarden (-20 Prozent) aus. Dies ist gemäss dem Konzern vor allem auf die Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Krieges zurückzuführen. Hingegen stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 32 Prozent auf 21 Milliarden und der Umsatz nahm auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf 17 Milliarden zu.

Gleichzeitig teilte Siemens am Mittwoch mit, sich vollständig aus dem russischen Markt zurückzuziehen. Der Konzern war laut eigenen Angaben seit rund 170 Jahren im Land tätig. In einer Stellungnahme verurteilt Siemens den Krieg und lässt darin verlauten, seine «industriellen Geschäftsaktivitäten in Russland in einem geordneten Prozess» beenden zu wollen. Beim Ausbruch des Krieges hat Siemens zunächst noch bekannt gegeben, lediglich alle neuen Geschäfte mit Russland und Belarus einzustellen.

Die internationalen Sanktionen sowie die aktuellen und potenziellen Gegenmassnahmen wirken sich laut Mitteilung insbesondere auf das Bahnservice- und Instandhaltungsgeschäft von Siemens in Russland aus. Der Konzern prüfe derzeit die Auswirkungen auf seine Belegschaft und versichert, sie nach besten Kräften zu unterstützen.