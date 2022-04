Halbjahreszahlen Markt übertroffen: Barry Callebaut verkauft mehr Schokolade Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 weiter zugelegt: Die Verkäufe, der Umsatz und der Gewinn sind gestiegen.

Barry Callebaut verkaufte in den ersten sechs Monaten deutlich mehr Schokolade. Keystone

Die Produkte von Barry Callebaut (BC) sind gefragt: Die Verkaufsmenge stieg im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2021/22, das am 28. Februar endete, um 8,7 Prozent auf knapp 1,2 Millionen Tonnen. Vor allem das Schokoladengeschäft verzeichnete ein «herausragendes Volumenwachstum» von 9,9 Prozent, wie der Schokoladenproduzent mit Sitz in Zürich am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz stieg auf 4 Milliarden, ein Plus von 16,5 Prozent in Lokalwährungen.

Entsprechend legte das Unternehmen beim Bruttogewinn zu: Dieser stieg um 7,2 Prozent in Lokalwährungen auf 606,4 Millionen Franken. Allerdings sei der positive Volumen- und Mixeffekt durch die negative Auswirkung des Kakaogeschäfts und die Wertminderung von Finanzanlagen in Russland geschmälert worden.

Der ausgewiesene Konzerngewinn belief sich auf 224,8 Millionen – ein Anstieg um 9,7 Prozent in Lokalwährungen. Ein höherer Betriebsgewinn auf Stufe Ebit hat den Anstieg gestützt, geschmälert wurde er von höheren Nettofinanzierungskosten durch höhere Referenzzinssätze und nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Bareinlagen etwa in Russland.

Trotz volatilem Marktumfeld Mittelfristziele erreichen

Entsprechend zufrieden ist Peter Boone, CEO der Barry Callebaut Gruppe. «In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2021/22 setzten wir unsere starke Wachstumsdynamik fort und übertrafen den zugrunde liegenden Schokoladenmarkt deutlich», wird er in der Mitteilung zitiert. Eine durchwegs starke Performance habe für ein starkes Volumen, eine solide Rentabilität und einen anhaltend guten Cashflow gesorgt. Er ist weiterhin zuversichtlich, dass sein Unternehmen die mittelfristigen Ziele erreichen wird.

Der Schokoladenproduzent mit Sitz in Zürich konnte bereits auf ein erfolgreiches erstes Quartal des Geschäftsjahrs 2021/22 zurückblicken: Er steigerte sein Verkaufsvolumen um 8,9 Prozent auf 610’048 Tonnen. Das Vorjahr schloss das Unternehmen mit einem Reingewinn von 384,5 Millionen Franken ab – 23,4 Prozent mehr als im Vorjahr. (abi)