Handel Impulsprogramm nach Pandemie: 2024 fallen die Industriezölle Ab 2024 gibt es in der Schweiz keine Zölle mehr auf importierte Industrieprodukte. Für den Bundesrat ist klar: Der Schritt stärkt den Wirtschaftsstandort und ist ein wichtiges Impulsprogramm nach der Coronakrise. Skeptisch ist die Linke.

Laut dem Bundesrat entlastet die Aufhebung der Industriezölle vor allem die KMU. (Symbolbild) Keystone

Was lange währt, wird endlich gut. Aus Sicht des Bundesrates gilt das auch für die Aufhebung der Industriezölle. Lange Zeit war ungewiss, ob er dem Projekt Flügel verleihen kann. Denn das Parlament war skeptisch. Die Vorlage stand bis zuletzt auf der Kippe. Letzten September machten National- und Ständerat dann den Weg frei. Für Industrieprodukte sollten keine Einfuhrzölle mehr erhoben werden, befand die Mehrheit.

Am Mittwoch nun hat der Bundesrat beschlossen, dass die Neuerung ab 2024 gilt. Er erhofft sich davon erleichterte Importe von Industrieprodukten. Auch sollen Unternehmen den Zugang zu günstigen Vorleistungen aus dem Ausland erhalten, wie es in einer Mitteilung des Wirtschaftsdepartements heisst. Nach Ansicht des Bundesrates stärkt das die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft und unterstütze diese nach der Pandemie. Nicht zuletzt würden Konsumentinnen und Konsumenten von tieferen Preisen für importierte Güter profitieren.

Die Änderung kann auch bereits in Kraft treten, weil gegen die Gesetzesreform kein Referendum ergriffen worden war. An Gegnern hätte es nicht gefehlt. SP und Grüne wollten nichts von einer Aufhebung wissen. Aus ihrer Sicht reisst dies vor allem ein grosses Loch in den Bundeshaushalt. Gerade in dieser wirtschaftlich angespannten Situation sei es nicht vertretbar, weitere Mindereinnahmen in Kauf zu nehmen, lautete der Tenor. In der Tat entgehen dem Bund Zölle in der Höhe von einer halben Milliarde Franken. Auch zweifelt die Ratslinke am positiven Nutzen. Dieser sei mit 0,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) «vernachlässigbar». (rwa)