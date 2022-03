Handelsstatistik Exporte kletterten im Februar dank Medikamenten in die Höhe Die Ausfuhren sind nach zwei rückläufigen Monaten im Februar wieder deutlich angestiegen. Dies ist vor allem den chemisch-pharmazeutischen Produkten zu verdanken.

Die Ausfuhr von Medikamenten nahm im Februar deutlich zu, was die Exporte auf eine neues Hoch klettern liess. Keystone

Im Februar stiegen die Exporte wieder stark an, nachdem sie in den zwei Vormonaten zuvor noch rückläufig waren. Konkret kletterten die Ausfuhren gegenüber Januar saisonbereinigt um 15,4 Prozent nach oben. Mit Blick auf die letzten Jahrzehnte stellt das einen Rekord dar, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Donnerstag mitteilte.

Der starke Anstieg der Exporte sei vor allem auf die chemischpharmazeutische Branche zurückzuführen. So stiegen etwa die Ausfuhren von Medikamenten um 1,5 Milliarden Franken oder 43,5 Prozent an. Ebenfalls gewachsen sind die Exporte von Uhren, Fahrzeugen, Metallen und Präzisionsinstrumenten.

Umgekehrt verhält es sich mit den Importen. Diese sind im Januar noch um 7 Prozent gewachsen und sanken laut Mitteilung nun saisonbereinigt um 2,9 Prozent. Vor allem die Bezüge von Energieträgern nahmen um 18,5 Prozent stark ab. Wegen den gegensätzlichen Entwicklungen der Exporte und Importe wuchs der Handelsbilanzüberschuss auf eine neues Hoch von 5,7 Milliarden. (dpo)