Helikopter Rega darf im Wallis nicht fliegen: Luftrettung bleibt bei der Air Zermatt Die Luftrettung im Wallis bleibt in den Händen der Lokalmatadoren von der Air Zermatt und ihrer Air-Glaciers. Eine Offerte der Rega wurde vom Kanton dagegen nicht berücksichtigt.

Platzhirsch im Unterwallis: Ein Helikopter der Air-Glaciers bei einem Einsatz in Crans-Montana. Keystone

Vier Firmen hatten Offerten für die Luftrettung im Kanton Wallis eingereicht: Neben den lokalen Anbietern Air Zermatt und Air-Glaciers auch die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega und die private Héli-Alps. Den Zuschlag bekommen haben die beiden Walliser Firmen. Damit herrscht am Walliser Himmel faktisch ein Monopol auf Rettungsflüge: Die Air Zermatt ist seit 2020 Hauptaktionärin der Air-Glaciers.

Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) begründete die Absage an die Rega am Dienstag damit, dass diese nur einen im Raum Sion stationierten Rettungshelikopter angeboten habe. Für die Abdeckung des Unterwallis seien gemäss Bedarfsanalyse aber bis zu zwei Helikopter am Tag notwendig.

Erfahrung der Crews entscheidend für Sicherheit der Patienten

Eine Aufteilung der Einsätze zwischen Rega und Air-Glaciers sei nicht im Interesse der Patienten, sagte KWRO-Verwaltungsratspräsident Fritz Anthamatten vor den Medien. Denn diese habe einen verminderten Erfahrungsgewinn für die Crews zur Folge. Gerade bei den oft anspruchsvollen Rettungseinsätzen im Hochgebirge sei eine eingespielte und erfahrene Crew aber ein entscheidender Faktor für die Sicherheit der Patienten.

Nicht in die Evaluation geschafft hatte es das private Unternehmen Héli-Alps. Dieses hat laut KWRO die Mindestanforderungen nicht erfüllt. In der Ausschreibung wurde unter anderem eine Bewilligung für Einsätze in Frankreich oder Italien und Ausrüstung und Know-How für Rettungen aus Gletscherspalten oder Seilbahnen verlangt.

Walliser Luftretter sehen sich bestätigt

In einer ersten Reaktion zeigten sich die begünstigten Firmen «erfreut» über den Zuschlag. «Der Entscheid zugunsten der beiden Walliser Flugunternehmen bedeutet auch, dass im Wallis wie bis anhin alle Rettungsmittel – vom Lawinenhund, über den Bergführer und den Notarzt bis zu den Ambulanzen und den Helikopter – aus einer Hand durch die KWRO disponiert werden», heisst es in der Mitteilung: «Dies ist das einzig richtige System, denn jede zusätzliche Zentrale kostet Zeit und geht zu Lasten des Patienten.»

Der Entscheid der KWRO kann nun noch mit einem Rekurs bei der Kantonsregierung angefochten werden. Im Vorfeld der Ausschreibung war die Unabhängigkeit der KWRO in Zweifel gezogen worden, dies auch weil zwei Mitglieder der KWRO zugleich Posten in den Walliser Heli-Firmen bekleiden. Anthamatten betonte vor den Medien, dass Mitglieder mit allfälligen Interessenskonflikten bei dem Entscheid in den Ausstand getreten seien. (wap)