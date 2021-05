Gesundheitswesen Hirslanden-Gruppe trotz Pandemie mit «robustem» Ergebnis Die Spitalgruppe Hirslanden hat im vergangenen Geschäftsjahr rund 1,8 Milliarden Franken umgesetzt. Insgesamt waren auch 1250 Patientinnen und Patienten wegen Corona in Behandlung.

Mittlerweile betreibt die Hirslanden-Gruppe in vielen Kantonen Impfzentren. Bild: Stefan Kaiser

«Robust» seien die Geschäftszahlen, schreibt die Hirslanden-Gruppe in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Konkret habe das Unternehmen in der Coronapandemie «operative und finanzielle Widerstandsfähigkeit bewiesen». Noch etwas konkreter hat die Hirslanden-Gruppe gesamthaft einen Umsatz von 1,8 Milliarden Franken erwirtschaftet. Das ist etwas weniger als im Geschäftsjahr 2019/20. Den Gewinn weist die Gruppe nicht aus, die EBITDA-Marge liegt bei immer noch bei «robusten 15 Prozent».

Wie alle Spitäler hatte auch die Hirslanden-Gruppe mit dem zeitweiligen Verbot von nicht notwendigen Eingriffen zu kämpfen. Auswirkungen auf die Patientinnenzahl hatte dies aber nur minimal: Rund 107'000 Personen Patienten und Wöchnerinnen zählte die Gruppe – praktisch gleich viele wie im vorherigen Geschäftsjahr. 1249 davon waren an Covid-19 erkrankt. Bei 266 davon war eine intensivmedizinische Behandlung notwendig und in 188 mussten die Personen künstlich beatmet werden.

Mittlerweile impft die Hirslanden-Gruppe an diversen Standorten. Bisher seien in den Hirslanden-Impfzentren über 200'000 Impfungen verabreicht worden. Dabei stiess vor allem ein Fall auf Kritik: Der Milliardär Johann Rupert aus Südafrika hatte sich im Januar im Kanton Thurgau in einer Hirslanden-Klinik impfen lassen – mit behördlichem Segen. Die Kritik daran war gewaltig, da zu diesem Zeitpunkt auch zahlreiche Vertreter der Risikogruppe noch keinen Impftermin hatten – der offizielle Impfstart im Kanton war erst später. Rupert ist über Umwege Besitzer der Hirslanden-Gruppe. (mg)