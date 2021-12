Immobilien Kein Ende in Sicht: Preise für Wohneigentum dürften weiter steigen Schlechte Nachricht für Kauf-Interessenten. Die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser dürften 2022 grösstenteils weiter steigen. Auch bei den Mieten ist ein Ende des Abwärtstrends in Sicht.

Die Preise für Eigentumswohnungen steigen voraussichtlich auch nächstes Jahr weiter an. (Symbolbild) Keystone

Wohneigentum ist in der Schweiz hart umkämpft. Eine steigende Nachfrage trifft auf ein immer kleiner werdendes Angebot. Im mittleren Segment sind die Preise für Eigentumswohnungen dieses Jahr um 4,1 Prozent angestiegen, Einfamilienhäuser wurden 5,1 Prozent teurer. Auch für das nächste Jahr ist nicht mit sinkenden Preisen zu rechnen. Zu diesem Schluss kommt das Beratungsunternehmen Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) in seinem «Immobilien-Almanach Schweiz 2022», der am Donnerstag publiziert wurde.

Geht es mit der wirtschaftlichen Erholung wie erwartet weiter, rechnet Fahrländer Partner damit, dass die Preise für Eigentumswohnungen «in allen Segmenten weiter steigen werden», wie es in einer Mitteilung heisst. Allerdings dürften die Wachstumsraten der vergangenen Monate nicht mehr erreicht werden. Bei den Einfamilienhäusern hängt die Entwicklung verstärkt von der Angebotsentwicklung ab. Steige die Zahl der Angebote wieder auf das Niveau von 2019, könne dies den Preisanstieg bremsen - allerdings nur im unteren und im gehobenen Segment. Im mittleren Segment setzt sich der Preisanstieg laut FPRE weiter fort.

Mittleres Neubau-Segment sorgt für steigende Preise

Bei den Mieten zeichnet sich mittelfristig eine Veränderung ab. Nach einem Abwärtstrend in den letzten vier Quartalen müsse man mittelfristig wieder mit steigenden Mieten rechnen. Der Anstieg ist laut dem Immobilien Almanach hauptsächlich auf das mittlere Neubau-Segment zurückzuführen. Derweil blieben die Altbaumieten unter Druck und auch im gehobenen Neubau-Bereich sei nicht mit viel Bewegung zu rechnen.

Gleichzeitig sinken gemäss Mitteilung die Renditen für Investoren in Mehrfamilienhäuser weiter. Weil diese durch dem BVG unterstellte Investoren zudem vermehrt aus den Zentren verdrängt würden, könne es auch in peripheren Regionen zu steigenden Preisen kommen, denn «irgendwo muss das Geld ja investiert werden».

Preise für Büroflächen stabilisieren sich

Nach einem deutlichen Rückgang der Mietpreise für Büroflächen rechnet FPRE für die kommende Zeit mittelfristig mit einer Stabilisierung. «Es ist zu erwarten, dass in den kommenden Monaten der Leerstandsdruck zumindest vorübergehend etwas reduziert wird.» Bereits heute könne resümiert werden, dass der Büroflächenmarkt insgesamt glimpflich durch die Krise gekommen ist, heisst es in der Mitteilung weiter.

Auch der Markt für Verkaufsflächen habe sich bislang resilient gezeigt, der gute Arbeitsmarkt und leicht steigende Löhne würden dem Detailhandel in den kommenden Monaten helfen. Weil jedoch kein substanzieller Anstieg der Nachfrage zu erwarten sei, rechnet FPRE mit stabilen bis sinkenden Preisen.