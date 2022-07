Industrie China-Lockdowns und Inflation vermiesen Schindler das Geschäft – Gewinn bricht ein Die Pandemie holt Schindler wieder ein: Die Lockdowns in China haben den Schweizer Lift- und Rolltreppenhersteller im ersten Halbjahr stark beeinträchtigt. Der Gewinn sackte deutlich ab.

Dem Schweizer Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler läuft es wegen Lockdowns in China und der steigenden Inflation nicht so gut. Keystone

Im ersten Halbjahr ist der Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 2,4 Prozent auf 5,3 Milliarden Franken zurückgegangen, wie der Konzern mit Sitz in Ebikon LU am Freitag mitteilte. Ins Gewicht fiel vor allem die Entwicklung in China. Während Schindler in Europa und auf dem US-Markt zulegen konnte, schrumpfte der Umsatz in dem asiatischen Land.

Generell waren es keine einfachen sechs Monate für Schindler. Nicht nur die Corona bedingten Lockdowns in China – und als Folge davon eine schwächelnde chinesische Wirtschaft – machten dem Unternehmen zu schaffen. Auch die weltweit gestörten Lieferketten und die steigende Inflation belasteten das Geschäft.

Einzigartige Mischung aus Herausforderungen

Positiv zu vermerken ist, dass Schindler seine Auftragsbücher seit Anfang Jahr weiter füllen konnte. Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr um 3 Prozent auf 6,2 Milliarden Franken. Weniger erfreulich sieht es bei der Profitabilität aus. So brach das bereinigte Betriebsergebnis auf Stufe Ebit um 27 Prozent ein. Die Ebit-Marge ging von 11,1 auf 7,5 Prozent zurück. Der Gewinn tauchte gar um 34,9 Prozent auf 296 Millionen Franken.

Entsprechend zerknirscht zeigt sich die Konzernspitze. «Wir sehen uns weiterhin mit einer einzigartigen Mischung von Herausforderungen konfrontiert, die in ihrem Ausmass und ihrer Komplexität beispiellos sind», lässt sich CEO und Verwaltungsratspräsident Silvio Napoli in der Mitteilung zitieren.

Pandemie bislang gut getrotzt

Schindler hatte vergangenes Jahr den Folgen der Pandemie getrotzt. Der Konzern erwirtschaftete einen Umsatz von 11,2 Milliarden Franken – 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Voll waren da auch schon die Auftragsbücher. Ende 2021 erreichte der Auftragsbestand wieder das Vor-Corona-Niveau.

Ende Januar hatte Schindler überraschend bekannt gegeben, dass der seit 2016 amtierende Konzernchef Thomas Oetterli per sofort zurücktreten werde. An seine Stelle trat Silvio Napoli, der zusätzlich zu seinem Mandat als Verwaltungsratspräsident damit auch den CEO-Posten übernahm.