Industrie Schweizer Industrie fürchtet höhere Energiepreise Bislang wirken sich der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland nicht auf die Schweizer Industriekonjunktur aus. Sorge bereiten aber mögliche Ausfälle wegen steigender Energiepreise.

Die Schweizer Industrie konnte der neuerlichen Krise bislang trotzen. (Symbolbild) Keystone

Die Schweizer Industrie konnte im März die Produktion weiter steigern. Auch der Auftragsbestand hat sich verbessert, und der Personalaufbau dauert an. Dies meldete die Credit Suisse am Freitag in ihrer Mitteilung zum monatlich erhobenen Einkaufsmanagerindex.

Eine Herausforderung stellt laut der Mitteilung die Inflation dar. Trotz steigende Preise würden die Lager derzeit aufgestockt. Dies könne als «Zeichen einer gewissen Sorge vor noch höheren Preisen oder aufkommenden Lieferengpässen» gewertet werden, heisst es in der Mitteilung.

Sorgen machen der Industrie demnach insbesondere die Energiepreise. Jedes fünfte Industrieunternehmen befürchte Produktionsausfälle in den nächsten sechs Monaten. 23 Prozent erwarten derart gravierende Ausfälle, dass wieder Kurzarbeit eingeführt werden muss. (wap)