Industrie Mehr Bestellungen: Sulzer startet gut ins neue Jahr Sulzer hat die Coronapandemie definitiv abgeschüttelt und ist gut ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal legte der Schweizer Industriekonzern beim Bestellungseingang deutlich zu. Auch die Folgen des Ukraine-Krieges bleiben minim.

Sulzer hat auch in den ersten drei Monaten zulegen können. Keystone

In den ersten drei Monaten des Jahres hat sich die Zahl der Bestellungen gegenüber dem Vorjahresquartal um 15 Prozent erhöht. Das gab Sulzer am Dienstagabend bekannt. Alle Geschäftseinheiten hätten zum Wachstum beigetragen. Als Ursache nannte der Konzern vor allem die starke Nachfrage in den Märkten Industrie, Energie und Chemie.

Entsprechend zufrieden zeigte sich die Konzernspitze. «Wir erzielen weiterhin ein profitables Wachstum, was auch die gute Nachfragedynamik in zahlreichen Segmenten bestätigt», lässt sich CEO Frédéric Lalanne in der Mitteilung zitieren.

Dynamik im Öl- und Gassektor beflügelt

Wenige Spuren hinterliess bislang der Ukraine-Krieg. Die Bestellungen aus Russland gingen zwar im ersten Quartal um 80 Prozent zurück. Allerdings machte der Markt nur 2,7 Prozent des Gesamtumsatzes im letzten Jahr aus. Dagegen führte die Wachstumsdynamik im Öl- und Gassektor dazu, dass der Bestellungseingang im Bereich Energie im ersten Quartal um 13 Prozent zulegte.

Sulzer kündigte am Dienstagabend personelle Änderungen im Verwaltungsrat an. Dieser wird von acht auf sechs Mitglieder verkleinert. So gab der Russe Mikhail Lifshitz bekannt, dass er sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen wird. Nähere Angaben zum Grund machte Sulzer nicht. Aus persönlichen Gründen kandidiert Heike van de Kerkhoff nicht mehr für den Verwaltungsrat. Wie bereits bekannt verlässt Finanzchefin Jil Lee das Unternehmen. Ihr Nachfolger wird Thomas Zickler.

Gute Wachstumsperspektiven

Für das laufende Jahr hält Sulzer an seiner Guidance fest. Der Konzern erwartet ein anhaltendes Wachstum – ungeachtet der Unsicherheiten und erhöhten Volatilität. Gerechnet wird mit einem organischen Bestellungswachstum von 3 bis 5 Prozent, der Umsatz dürfte um 2 bis 4 Prozent steigen. Für die operationelle Profitabilität erwartet Sulzer 10 Prozent – gemessen am Umsatz.

Bereits letztes Jahr war es Sulzer wieder gut gelaufen. 2021 konnte das Unternehmen den Umsatz um sechs Prozent auf 3,2 Milliarden Franken steigern. Trotzdem erhielten die Aktionäre weniger Dividende als im Vorjahr. Grund dafür ist die Ausgliederung von Medmix. Zu Beginn hatte der Konzern unter der Pandemie gelitten. Im Jahr 2020 gingen Umsatz und Nettogewinn zurück.