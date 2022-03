Industrie Milchverarbeiter Hochdorf büsst weiter Umsatz ein und schreibt dank Arealverkauf kleinen Gewinn Die Hochdorf-Gruppe büsst auch im zweiten Coronajahr Umsatz ein. Dank dem Arealverkauf und einer Rückzahlung sieht sich der Milchverarbeiter jedoch auf dem Weg zur «finanziellen Gesundung».

Der Verkauf des Hauptsitz-Grundstücks 2021 der Hochdorf-Gruppe in der gleichnamigen Luzerner Gemeinde trägt zur finanziellen Gesundung bei. Keystone

Konkret meldet die Hochdorf-Gruppe für 2021 einen Umsatz von 303,5 Millionen Franken. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Umsatzverlust von knapp einem Prozentpunkt und sei «trotz» Covid-Pandemie zustande gekommen, wie Hochdorf am Montag in einer Mitteilung schreibt. Dies kontrastiert jedoch mit Meldungen von Unternehmen im Lebensmittelbereich oder von Detailhändlern, die in den vergangenen zwei Jahren gerade wegen der Pandemie mehr Umsatz machen konnten.

Operativ meldet die Hochdorf-Gruppe für das vergangene Jahr ein negatives Betriebsergebnis, dies wegen dem gestiegenen Milchpreis und einem tieferen Umsatz im Bereich Baby Care. Dank Sondereffekten weist das finanziell angeschlagene Unternehmen 2021 vor Zinsen und Steuern dennoch einen kleinen Gewinn von 6,5 Millionen Franken aus. Und auch der Konzerngewinn ist mit 2,6 Millionen wieder knapp schwarz nach einem Verlust von 70,3 Millionen im Vorjahr.

Nettoverschuldung deutlich gesunken

Wie die Hochdorf-Gruppe schreibt, hängt die verbesserte finanzielle Situation einerseits mit dem Eingang einer Rückzahlung der Tochterfirma Pharmalys über 30 Millionen Franken zusammen. Andererseits konnte Hochdorf vergangenes Jahr sein Areal der gleichnamigen Standortgemeinde für 50,2 Millionen verkaufen. Er will die Produktion künftig am Standort Sulgen konzentrieren. Und auch am Standort Welschenrohr (SO) hat Hochdorf vergangenes Jahr das Gebäude verkauft. Mit all diesen Buchgewinnen sei die Nettoverschuldung des Konzerns deutlich auf 32,7 Millionen gesunken. Noch Anfang Jahr hatte der Konzern Schulden von gegen hundert Millionen gewälzt.

Zu den Aussichten will sich die Hochdorf-Gruppe zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf eine genau Prognose festlegen lassen. «Der genaue Bestellungseingang lässt sich nicht exakt abschätzen», schreibt das Unternehmen. Dies, weil Projekte teilweise verzögert oder verschoben würden. Mit der «konsequenteren Umsetzung der 2021 beschlossenen Strategie» durch eine neue Führung lege Hochdorf den Fokus jedoch auf die «Erhöhung der Margen und Innovationen». Das Unternehmen will bei der Präsentation des Halbjahresabschluss 2022 detaillierter Stellung nehmen.