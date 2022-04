Industrie Probleme in der Lieferkette belasten Ergebnis von Schindler Zwar erwirtschaftete Schindler im ersten Quartal mehr Umsatz, dafür ging der Konzerngewinn zurück. Der Lift- und Rolltreppenhersteller spürt die höheren Materialkosten und Störungen in den Lieferketten.

Zwar legte Schindler beim Umsatz und bei den Aufträgen zu. Gleichzeitig leidet das Unternehmen unter höheren Materialkosten und Problemen in den Lieferketten. Keystone

Schindler spricht in einer Medienmitteilung vom Freitag von einem «herausfordernden Jahresbeginn»: Zwar konnte das Luzerner Unternehmen im ersten Quartal beim Umsatz und Auftragseingang zulegen. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse jedoch stark beeinträchtigt durch verschärfte Lieferkettenprobleme, Kosteninflation sowie Lockdowns in China, wo es einen weiteren Marktrückgang gab.

Der Auftragseingang stieg um 7,7 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Franken. Alle Regionen und Geschäftsbereiche hätten zu diesem Wachstum beigetragen, schreibt Schindler. Der «starke Einbruch» im chinesischen Neuanlagengeschäft wurde durch das Gesamtwachstum in der Region Asien-Pazifik ausgeglichen. Der Umsatz erhöhte sich derweil um 1,2 Prozent auf 2,6 Milliarden. In Lokalwährungen stieg der Umsatz gar um 1,9 Prozent. Hier verzeichnete die Region Asien-Pazifik aufgrund der Situation in China einen Rückgang.

Rückläufig ist dagegen das Betriebsergebnis (Ebit): Dieses sank von 288 Millionen im Vorjahr auf 211 Millionen. Das bereinigte Ebit von 236 Millionen (Vorjahr: 301 Millionen) wurde laut Schindler beeinträchtigt durch noch stärker gestiegene Materialkosten, tiefere Volumen wegen der Lage in China und Störungen in der Lieferkette. Unter dem Strich belief sich der Konzerngewinn auf 144 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es 213 Millionen gewesen.

Schindler reagiert auf die Herausforderungen, in dem es unter anderem das Produktportfolio weiter verschlanken will. «Wir erhöhen zudem Preise, um die Kosteninflation abzufedern, und haben effizienzsteigernde Massnahmen im gesamten Unternehmen eingeleitet», wird Silvio Napoli, Verwaltungsratspräsident und CEO von Schindler, in der Mitteilung zitiert. Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum und einer Profitabilität vergleichbar mit den ersten drei Monaten.

Wechsel an der Spitze zum Start ins neue Jahr

Schindler hatte einen speziellen Start ins neue Geschäftsjahr: Thomas Oetterli, Konzernchef des Luzerner Lift- und Rolltreppenherstellers, trat Mitte Januar überraschend von seiner Funktion zurück. Verwaltungsratspräsident Silvio Napoli übernahm daraufhin zusätzlich die CEO-Position. Der Konzern verspricht sich von dieser Doppelfunktion mehr Agilität.

Das vergangene Jahr schloss Schindler erfolgreich ab. Der Umsatz belief sich auf 11,2 Milliarden Franken – ein Plus von 5,6 Prozent. Die Aufträge legten um 10,4 Prozent zu und der Gewinn wuchs auf 1,1 Milliarden Franken. Der Konzern stand damit fast wieder am Punkt wie vor der Coronapandemie.

Allerdings warnte das Unternehmen bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen bereits vor einem «schwachen Umsatzwachstum und einem signifikanten Rückgang der Profitabilität» für die ersten beiden Quartale des laufenden Jahres. Der Grund sind stark steigende Rohmaterialkosten, die auch bereits zu Preiserhöhungen führten. (abi)