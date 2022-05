Inflation Economiesuisse-Präsident: «Gehe davon aus, dass Rezession ausbleibt» Der Anstieg der Inflation sei Grund zur Sorge, sagte Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder in der «Samstagsrundschau». In der Schweiz dürfte die Rezession aber ausbleiben.

Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder hofft auf ein baldiges Kriegsende in der Ukraine. Keystone

Vorsichtiger Optimismus bei der Economiesuisse: Christoph Mäder, Präsident des grossen Wirtschaftsverbandes, erteilte Ängsten vor einer Rezession in der «Samstagsrundschau» von SRF eine Absage. «Wir gehen davon aus, dass eine Rezession für die Schweiz ausbleibt», sagte er.

Von entscheidender Bedeutung ist für Mäder aber die weitere Entwicklung der Inflation, die in der Eurozone seit März bei über sieben Prozent liegt. «Wir hoffen, dass die Schweiz von den Wahnsinnszahlen, die wir im Ausland sehen, verschont bleibt», sagte Mäder. Allerdings sei zu befürchten, dass die Inflation gewisse Länder sehr schwer treffen werde – was wiederum Folgen für die Schweizer Wirtschaft hätte.

Für deren Entwicklung sei in den nächsten Monaten in erster Linie der Kriegsverlauf in der Ukraine massgebend. «Wenn der Krieg in einem vernünftigen Zeitrahmen zu einem Ende kommt, wird sich die Schweizer Wirtschaft erholen und wieder wachsen», sagte Mäder.

«Handel einstellen ist keine Option»

Skeptisch zeigte er sich im Interview gegenüber Forderungen nach neuen Sanktionen gegen Russland. Die Economiesuisse stehe hinter den bestehenden Sanktionen. «Aber man muss auch schauen, dass man diese langfristig durchhalten kann», sagte er. Eine Schwächung der westlichen Volkswirtschaften sei nicht zielführend.

Dies gelte auch im Hinblick auf die Beziehungen zu China. Denn die Volksrepublik China sei mit einem Handelsvolumen von 30 Milliarden ein extrem wichtiger Handelspartner und ungleich bedeutender als Russland.

Die Schweiz solle politische Fragen wie etwa die Menschrechtslage in China kritisch begleiten. Aber: «Den Handel mit anderen Ländern einfach einstellen, ist keine Option», so Mäder. Eine solche Haltung führe in isolationistische Abschottung. «Wir dürfen nicht von einer perfekten Welt ausgehen, die es so nicht gibt», warnte er.

Initiative von Operation Libero «nutzlos»

Mit der gleichen Begründung erteilte er politischen Vorstössen für eine Annäherung an die EU eine Absage. Angesprochen auf die europapolitische Offensive von Operation Libero und SP gab er zu bedenken, dass diese Forderungen immer von selbst gesetzten Rahmenbedingungen ausgingen: «Ob es dazu ein Agreement mit der EU geben wird und ob diese eine Volksabstimmung überstehen, bleibt offen.»

Die Initative der Operation Libero bezeichnete Mäder schlicht als «nutzlos.» Viel wichtiger sei es nun, der EU den bestehenden Verhandlungsspielraum aufzuzeigen. (wap)