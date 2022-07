Inflation Ex-Privatbankier Konrad Hummler warnt vor Rezession auch in der Schweiz Europa drohe eine schwere Rezession, die auch die Schweiz mitreissen würde, warnt der ehemalige Privatbankier Konrad Hummler in der Sonntagszeitung.

Konrad Hummler sieht die Konstruktion der Eurozone durch Inflation und Sanktionsfolgen in Gefahr. (Archivbild) Keystone

Sollten russische Gaslieferungen an Deutschland dauerhaft ausbleiben, drohe der Eurozone ein perfekter Sturm, der auch die Schweiz mitreissen werde. Dies sagte der ehemalige Privatbankier Konrad Hummler in einem Interview mit der Sonntagszeitung. Die starke Inflation und die amerikanischen Bemühungen, den US-Dollar als dominierende Weltwährung zu verteidigen, führe zu einem Wettbewerb der Währungen. Ein Energieschock in Deutschland bringe in dieser Situation die gesamte Konstruktion Europas in Gefahr. Denn Deutschland sei derzeit deren einzige tragende Säule.

Betroffen davon währe laut Hummler auch die Schweiz, da die Eurozone deren wichtigster Handelspartner ist. «Statt eines Fachkräftemangels hätten wir dann schnell einen Überschuss», sagt Hummler. Staatliche Hilfen würden dann nicht mehr ausreichen, die Krise abzuwenden, befürchtet er.

Weltmarkt statt Eurozone

Hummler erwartet von der Nationalbank eine schnelle und starke Anhebung der Zinsen, um von der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank unabhängig zu werden. Die SNB müsse sich zukünftig stärker am US-Dollar und weniger am Euro orientieren.

Eine Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro sei hinzunehmen, denn: «Es geht dann um die Frage, ob die Schweiz ein Zulieferer für die gesamte Weltwirtschaft sein will oder einfach einer für Europa.» Die erste Option biete die besseren Chancen, so Hummler. Denn eine wirtschaftliche Abkoppelung der Schweiz vom EU-Raum sei ohnehin kaum zu vermeiden: «Das geschieht automatisch, weil wir als Exporteure zu teuer werden.»

Auch der Bundesrat sei nun in der Pflicht, sagt Hummler im Interview weiter: «Jetzt sind konkrete Massnahmen zur Sicherung der Energieversorgung gefragt.» Dabei sei es illusorisch, auf ein Nothilfeabkommen mit Deutschland zu setzen, wie es der Bundesrat tut. Die Erfahrung aus der Pandemie zeige, dass sich in der Krise jeder selbst der Nächste sei: «Wenn Russland Deutschland kein Gas mehr liefert, bekommen wir auch kein Gas aus Deutschland».