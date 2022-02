Inflation Lebensmittel könnten teurer werden: Bauern wollen Preiserhöhung um 5 Prozent Der Bauernverband fordert eine sofortige Erhöhung der Produzentenpreise. Milch und Fleisch sollen fünf, vegetarische Produkte zehn Prozent teurer werden.

Investitionsgüter sind teurer geworden: Die Landwirtschaft will die steigenden Kosten mit höheren Preisen abfedern. (Symbolbild) Keystone

Die Preise für Produktionsmittel und Investitionsgüter in der Landwirtschaft sind in den letzten Monaten um 6,2 Prozent gestiegen. Dies teilte der Schweizer Bauernverband am Mittwoch mit. Er verlangt deshalb eine sofortige Erhöhung der Produzentenpreise um mindestens fünf Prozent. Damit nicht genug: Während in der Produktion von Milch, Fleisch und Eiern ein zusätzlicher Erlös von fünf Prozent ausreichend sei, fordern die Bauern beim Pflanzenbau gar zehn Prozent Mehrerlös.

Grund dafür seien die im letzten Jahr vom Parlament verabschiedeten Zielvorgaben zur Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Diese führe zu geringeren Erträgen bei höherem Arbeitsaufwand, so der Bauernverband. Da der Bund keine Erhöhung der Direktzahlungen vorgesehen habe, müssten nun die Abnehmer und der Detailhandel mithelfen, die Folgen für die Bauernfamilien abzufedern. (wap)