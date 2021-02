Jahresbericht Bank Julius Bär meldet deutliche Steigerung des Konzerngewinns Für das vergangene Jahr meldet die Bank Julius Bär eine Gewinnsteigerung um 50 Prozent auf 698 Millionen Franken. Die Dividenden will der Verwaltungsrat um 17 Prozent erhöhen.

Trotz grosser Rückstellungen kann Julius Bär ihren Aktionären höhere Dividenden ausschütten. (Symbolbild) Keystone

(wap) Der Verwaltungsrat werde der Generalversammlung eine ordentliche Dividende von 1,75 Franken pro Aktie vorschlagen, meldete Julius Bär am Montag. Dies bedeutet eine Steigerung um 17 Prozent. Insgesamt rechnet die Bank mit Ausschüttungen in der Höhe von 387 Millionen Franken. In der Folge sollen Aktien im Wert von maximal 450 Millionen Franken zurückgekauft werden, so die Bank in einer ersten Mitteilung zum Finanzjahr 2020. Seit November 2019 seien bereits Aktien im Wert von 113 Millionen Franken zurückgekauft worden.

Das gesamthaft verwaltete Vermögen von Julius Bär erhöhte sich 2020 um etwa acht Milliarden auf 434 Milliarden Franken, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Einschliesslich der Custody-Vermögen seien es gar 505 Milliarden Franken, womit die Marke von einer halben Billion erstmals überschritten worden sei.

CEO will an Transformationsstrategie festhalten

Leicht eingetrübt wird das Resultat durch Rückstellungen von 190 Millionen Franken im Zusammenhang mit der Investition in die Gruppe Kairos und weiteren 73 Millionen im Zusammenhang mit einer Grundsatzvereinbarung mit der US-Justiz.

Philipp Rickenbacher, CEO von Julius Bär, schreibt in der Medienmitteilung, dass die Bank an ihrer 2020 vorgestellten dreijährigen Transformationsstrategie festhalte: «In Anbetracht der aktuellen branchenweiten Herausforderungen – von Negativzinsen bis hin zu einem schwachen US-Dollar – werden wir unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen und uns ganz darauf konzentrieren, die vor einem Jahr gesetzten Ziele für 2022 zu erreichen.»