Jahresergebnis 2021 Verlust von 385 Millionen: Dufry schreibt weiter rote Zahlen Dufry leidet weiter unter der Coronakrise. Der Reisedetailhändler verzeichnete im vergangenen Jahr einen Verlust von 385,4 Millionen Franken. Beim Umsatz konnte er deutlich zulegen.

Dufry schreibt weiter rote Zahlen. Allerdings konnte sich das Unternehmen deutlich verbessern. Keystone

Weltweit lockern die Länder ihre Coronamassnahmen und der Reiseverkehr nimmt in der Folge wieder zu. Trotzdem erholt sich das Geschäft des Basler Duty-Free-Spezialisten Dufry, der einen Grossteil seiner Einnahmen an Flughäfen erzielt, nur langsam. So waren Ende Dezember weltweit rund 1900 Läden geöffnet. Das entspricht einer Verkaufskapazität von rund 88 Prozent im Vergleich zum Gesamtjahr 2019, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Dufry konnte 2021 den Umsatz um knapp 53 Prozent auf 3,9 Milliarden Franken steigern und erfolgreich Sparmassnahmen umsetzen. Trotzdem resultierte unter dem Strich ein Verlust von 385,4 Millionen Franken. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr: Damals lag er noch bei 2,5 Milliarden Franken. Im ersten Coronajahr 2020 brach der Umsatz um 71,1 Prozent auf 2,56 Milliarden Franken ein.

Wiederbelebung prägte das Ergebnis

Das Betriebsergebnis (Ebit) war mit einem Minus von 66,2 Millionen zwar ebenfalls noch rot, gegenüber dem Vorjahr (-2,5 Milliarden) aber ebenfalls eine deutliche Steigerung. Die Liquiditätsposition von Dufry belief sich per Ende Jahr auf 2,2 Milliarden Franken. Das Ergebnis für das Gesamtjahr 2021 sei geprägt gewesen von einer Wiederbelebung des Reiseverkehrs, vor allem in der westlichen Hemisphäre, bilanziert das Unternehmen.

Dufry rechnet nun mit einer weiteren Erholung. Ende März sollen über 90 Prozent der Verkaufskapazitäten wieder geöffnet sein, wie es weiter heisst. Allerdings will der Basler Duty-Free-Spezialist keine Prognose für 2022 abgeben. Als Grund dafür führt das Unternehmen unter anderem fehlende Informationen bezüglich des geopolitischen Umfelds und der pandemiebezogenen Entwicklung an. (abi)