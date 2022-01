Jahreszahlen 2021 Revision des KKW Leibstadt verschlechtert BKW-Ergebnis um 70 Millionen Die Revision des Kernkraftwerks Leibstadt hat über einen Monat länger gedauert als geplant. Das wirkt sich negativ auf die Jahresrechnung der BKW aus.

Die wegen der längeren Revision ungeplante Minderproduktion des Kernkraftwerks Leibstadt verschlechterte die BKW-Jahresrechnung. (Archivbild) Keystone

Insgesamt habe die Gross-Revision des Kernkraftwerks das Jahresergebnis 2021 der BKW um rund 70 Millionen Franken verschlechtert. Das teilte das Energie- und Infrastrukturunternehmen am Donnerstag mit. Das definitive Jahresergebnis soll am 15. März präsentiert werden.

Die Revision dauerte insgesamt 195 Tage. Da die Arbeiten zwei Mal verlängert wurden, stand das Werk mehr als einen Monat länger still als ursprünglich geplant. Daher stiegen die Kosten für die Energieersatzbeschaffung an, «da diese in einem sehr angespannten Energiemarkt zu Preisen von bis zu 300 Euro pro MWh vorgenommen werden mussten». (abi)