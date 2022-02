Jahreszahlen 2021 Sulzer meldet hohe Wachstumsdynamik und Profitabilität Sulzer konnte den Umsatz 2021 um sechs Prozent steigern. Die Aktionäre erhalten dennoch weniger Dividende als im Vorjahr. Grund dafür ist die Ausgliederung von Medmix.

Der Industriekonzern Sulzer aus Winterthur hat 2020 3,6 Prozent mehr Bestellungen verbucht als im Vorjahr. Keystone

Im Geschäftsjahr 2021 konnte Sulzer Bestellungen im Umfang von 3,17 Milliarden Franken verbuchen. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 3,16 Milliarden. Rekordwerte erreicht worden seien bei der operationellen Profitabilität, teilte Sulzer am Freitag mit: Diese sei auf 9,3 Prozent gestiegen. «Sulzer hat erneut alle Ziele erreicht oder übertroffen und setzt damit ungeachtet des Marktumfelds die positive Ergebnisentwicklung fort», bilanziert CEO Grégoire Poux-Guillaume in der Mitteilung.

Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 3,50 Franken pro Aktie vor. Im letzten Jahr hatten die Aktionäre noch vier Franken pro Aktie erhalten. Die tiefere Dividende widerspiegle die Abspaltung der ehemaligen Division Applicator Systems, die nach einem Aktiensplit unter dem Namen Medmix als eigenes Unternehmen weitergeführt wird. Sulzer will sich als fokussiertes Unternehmen im Bereich Fluid Engineering positionieren. Der Betriebsgewinn aus den nach der Ausgliederung von Medmix fortgeführten Aktivitäten wuchs um 67,4 Prozent auf 221,8 Millionen Franken.

Im Jahr 2020 hatte der Industriekonzern unter der Coronapandemie gelitten: Er verzeichnete beim Umsatz und beim Nettogewinn einen Rückgang. Sulzer erzielte bei einem Umsatz von 3,3 Milliarden Franken einen Nettogewinn von 87 Millionen Franken. Der Bestellungseingang ging auf 3,4 Milliarden Franken zurück. Für das Jahr 2021 rechnete der Konzern aus Winterthur damit, wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren.

Jill Lee tritt aus der Geschäftsleitung aus und verlässt das Unternehmen

Ebenfalls am Freitag kommunizierte Sulzer, dass die für die Finanzen verantwortliche Jill Lee im Laufe des Jahres aus dem Unternehmen zurückzieht. Jill Lee war 2017 als Chief Financial Officer vom Verwaltungsrat in die Geschäftsleitung gewechselt. Ihre Nachfolge tritt Thomas Zickler an. Er ist seit 2015 beim Unternehmen und habe massgeblich am Transformationsprozess mitgewirkt.

Auch im Verwaltungsrat kommt es zu einem Wechsel. Gerhard Roiss und Peter Löscher, die ihren Rücktritt bereits zuvor angekündigt hatten, sollen durch Heike van de Kerkhoff und Markus Kammüller ersetzt werden. Die neue Verwaltungsratspräsidentin Suzanne Thoma soll für ein weiteres Jahr bestätigt werden.