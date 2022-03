Jahreszahlen Coronakrise überwunden: Mobilezone meldet Gewinnsprung Der Schweizer Handy-Retailer Mobilezone konnte im zweiten Coronajahr wieder zulegen. Der operative Gewinn ist dabei sogar über das Vorkrisenniveau gestiegen und erreicht einen Rekordwert.

Mobilezone konnte nach einem coronabedingten Rückgang im vergangenen Jahr wieder kräftig wachsen. (Symbolbild) Keystone

Die Handy-Handelskette Mobilezone mit Sitz im Kanton Zug hat sich letztes Jahr wieder von der Coronakrise erholen können. Das Unternehmen meldete am Freitag ein organisches Umsatzwachstum von 7,3 Prozent auf 982 Millionen Franken. Ein Drittel des Umsatzes wurde in der Schweiz erzielt, der Rest in Deutschland. Der operative Gewinn auf Stufe Ebit betrug rund 73 Millionen – laut Mitteilung ein Rekordergebnis.

Gemäss CEO Markus Bernhard hat Mobilezone die Erwartungen im letzten Jahr damit mehr als erfüllt. «Den Grundstein für das Rekordergebnis 2021 haben wir bereits im ersten Halbjahr 2021 gelegt», wird Bernhard zitiert. So habe das Unternehmen die Restrukturierung der deutschen Gesellschaften im ersten Halbjahr abgeschlossen. Unter dem Strich resultierte für die Handelskette ein Konzerngewinn von rund 57 Millionen Franken – nach 34,5 Millionen im Vorjahr.

Dividende soll um 50 Prozent erhöht werden

Das gute Ergebnis soll sich gemäss Mitteilung auch in der Dividende niederschlagen. So schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Dividende von 84 Rappen pro Aktie vor. Das entspricht einer Erhöhung um 50 Prozent. Für das laufende Jahr zeigt sich Mobilezone zuversichtlich und erwartet einen operativen Gewinn von 70 bis 80 Millionen Franken – und damit etwa wie im vergangenen Jahr. Weiteres Wachstum erwartet der Handy-Händler insbesondere im Online-Bereich.

Mobilezone hat im ersten Pandemiejahr stark unter der Coronakrise gelitten. Der Umsatz 2020 ging um 6,5 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken zurück, der Reingewinn schrumpfte um 22 Prozent. (agl)