Jahreszahlen Krise vorbei: Implenia kehrt in die Gewinnzone zurück Implenia lässt die Coronakrise hinter sich: Der Bau- und Immobilienkonzern erzielte im vergangenen Jahr einen Betriebsgewinn von 114,8 Millionen Franken.

Implenia kehrt nach einem schwierigen Jahr in die Gewinnzone zurück. Keystone

Implenia sieht sich auf Kurs. Der international tätige Schweizer Baukonzern erwirtschaftete im vergangenen Jahr ein Betriebsergebnis auf Stufe Ebit von 114,8 Millionen Franken. Im Vorjahr gab es noch einen Verlust von 146,8 Millionen. Alle Divisionen und relevanten Märkte hätten positiv zum Ergebnis beigetragen, teilte der Konzern am Montag mit. Das Ergebnis wurde durch Einmaleffekte von 38,3 Millionen Franken aus der Transformation positiv beeinflusst. Unter dem Strich beläuft sich das Konzernergebnis auf 64 Millionen Franken. Der Verlust im Vorjahr betrug noch 132 Millionen.

Auch vermeldet Implenia beim Auftragsbestand mit knapp 6,9 Milliarden Franken einen Höchststand. Weiter rückläufig ist dagegen der Umsatz: Er sank im Jahr 2021 auf 3,76 Milliarden Franken. Grund dafür seien Portfolio-Anpassungen und längere Projektlaufzeiten. Implenia hatte bereits im ersten Coronajahr stark unter der Krise gelitten. Dabei sank der Umsatz von 4,4 auf 3,9 Milliarden Franken. Als Folge der Krise kündigte der Konzern ein massives Sparprogramm mit 750 Entlassungen an.

Trotz der nun wieder positiven Zahlen will der Konzern keine Dividende ausschütten. Der Grund: Implenia will das Eigenkapital im laufenden Jahr um mindestens 80 Millionen stärken.

Personelle Wechsel im Verwaltungsrat und der Konzernleitung

«Der starke und hochwertige Auftragseingang widerspiegelt das grosse Vertrauen unserer Kunden in Implenia», wird CEO André Wyss in der Mitteilung zitiert. «Die Steigerung des operativen Ergebnisses um 24 Prozent zeigt, dass wir unsere Transformation konsequent umsetzen.» Für das laufende Jahr strebt Implenia ein Betriebsergebnis von über 120 Millionen Franken an.

Zudem kommt es zu personellen Veränderungen. Im Verwaltungsrat wird sich Ines Pöschel nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Auch CFO Marco Dirrer tritt ab und wird durch Stefan Baumgärtner ersetzt, der seit 2017 bei der EMS-Gruppe tätig war. (abi/agl)