Jubiläum Fast ein Jahr später als geplant: Flughafen Genf eröffnet neue Panoramaterrasse Der Flughafen Genf hat seit Donnerstag wieder eine öffentlich zugängliche Aussichtsterrasse. Wegen Corona erfolgt die Eröffnung später als vorgesehen.

Ab Donnerstag können auch am Flughafen Genf wieder Flugzeuge beobachtet werden. Flughafen Genf

Fast 20 Jahre lang fehlte am Flughafen Genf eine Besucherterrasse, von der aus Flugzeugbegeisterte Starts und Landungen beobachten können. Das ändert sich nun. Am Donnerstag wurde die neue Panoramaterrasse eröffnet. Generaldirektor André Schneider will damit wieder «eine enge Verbindung zwischen der Bevölkerung und dem Flughafengelände» herstellen, wie es in einer Mitteilung heisst: «Welches Kind träumt nicht davon, die Flugzeuge aus der Nähe zu sehen?»

Eigentlich hätte die Eröffnung bereits im vergangenen September stattfinden und die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Flughafenjubiläum krönen sollen. Dem kam jedoch die Coronapandemie in den Weg, die Eröffnung musste wegen den Einschränkungen verschoben werden. Nun ist die Terrasse aber offen und laut Mitteilung bis Ende 2021 kostenlos zugänglich. In der Hochsaison von Mai bis Ende Oktober ist sie an sechs Tagen in der Woche geöffnet. (agl)