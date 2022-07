Justiz Missbrauch von Covid-Geldern: Tessiner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Online-Reiseanbieter Schweizer Tochtergesellschaften von lastminute.com sollen Covid-Kurzarbeitsentschädigungen unrechtmässig bezogen haben. Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Im Visier hat sie auch die Konzernspitze.

Auf den Webseiten der LM Group lassen sich auch Flüge buchen. (Symbolbild) Keystone

28,5 Millionen Franken: So viel haben die drei Firmen BravoNext, BravoMeta und LMNext CH zwischen März 2020 und Februar 2022 an Kurzarbeitsentschädigung erhalten, um ihre 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Pandemie zu bringen. Ist dabei alles mit rechten Dingen zu und her gegangen? Daran bestehen Zweifel. Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen gegen die drei Firmen eingeleitet, wie der in Amsterdam ansässige Mutterkonzern LM Group (lastminute.com N.V.) am Mittwoch bekannt gab.

Gemäss Mitteilung ermitteln die Tessiner Behörden wegen Verdachts auf Betrug, unrechtmässige Inanspruchnahme von Sozialversicherungsleistungen und Verletzung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Geklärt werden soll, ob die Gelder unrechtmässig bezogen wurden. Die Staatsanwaltschaft habe am Dienstag die Geschäftsräume der drei Tochterfirmen durchsucht, heisst es weiter.

Konzern in 40 Ländern aktiv

Pikant: Gegenstand der Ermittlungen ist auch die Konzernspitze. Gemäss Mitteilung hat die Tessiner Staatsanwaltschaft auch CEO Fabio Cannavale und COO Andrea Bertoli im Visier. Dennoch gibt sich lastminute.com gelassen: «Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass in den untersuchten Angelegenheiten kein Fehlverhalten vorliegt, und wird die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen unterstützen.»

Die Lastminute.com-Gruppe besitzt mehrere Reisemarken, darunter lastminute.com, Volagratis, Rumbo, Bravofly, Jetcost, Crocierissime.it, weg.de und Hotelscan. Der Konzern betreibt Webseiten und Apps in 17 Sprachen und 40 Ländern und hat monatlich 60 Millionen Nutzer. Die Aktie wird an der Börse SIX gehandelt.