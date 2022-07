Kaufangebot Für 1,1 Milliarden Franken: Mexikanische Getränkefirma will «Kiosk»-Betreiberin Valora übernehmen Das mexikanische Getränke- und Detailhandelsunternehmen Femsa macht den Valora-Aktionären ein Kaufangebot über 260 Franken pro Aktie. Der Name und Hauptsitz in Muttenz sollen jedoch bleiben.

Die «Kiosk»-Betreiberin Valora soll vom mexikanischen Detailhändler Femsa übernommen werden. Keystone

Öffentliches Übernahmeangebot: Das mexikanische Detailhandels- und Getränkeunternehmen Fomento Económico Mexicano (Femsa) will für rund 1,1 Milliarden Franken die Aktien des Schweizer Foodvenience-Konzerns Valora kaufen. Femsa werde den Valora-Aktionärinnen und -Aktionären ein öffentliches Barangebot über 260 Franken netto pro Aktie unterbreiten, wie Valora am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Der Verwaltungsrat empfiehlt das Angebot einstimmig zur Annahme. Auch der grösste Einzelaktionär von Valora, der 17 Prozent der Aktien hält, unterstütze das Angebot.

Name und Hauptsitz in Muttenz bleiben

Valora werde weiterhin unter eigenem Namen operieren, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Unternehmen werde seinen Hauptsitz in Muttenz (BL) behalten und «die Verantwortung für die weitere Erschliessung der europäischen Convenience-Märkte für Femsa übernehmen». Die Marken und Formate von Valora würden gemäss den Expansions- und Geschäftsplänen des aktuellen Managements weitergeführt. Die Übernahme soll Ende September oder Anfang Oktober vollzogen werden.

Zum Foodvenience-Konzern Valora gehören unter anderem die K-Kioske, Avec-Läden sowie der Brezelkönig. Valora betreibt rund 2700 Verkaufsstellen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden – vorwiegend an hochfrequentierten Standorten wie Bahnhöfen.

Femsa betreibt die grösste Convenience Shop-Kette in Mexiko und Lateinamerika sowie über 3600 Apotheken in vier lateinamerikanischen Ländern. Zudem ist der Konzern – am Umsatz gemessen – der weltweit grösste Franchise-Abfüller für Coca-Cola-Produkte und der zweitgrösste Aktionär der Heineken-Gruppe. (aka)