Kein Einfluss auf Jahresergebnis Nach Hackerangriff: Bucher Municipal kann IT wieder in Betrieb nehmen Der Hackerangriff werde auf das Geschäftsergebnis keinen materiellen Einfluss haben, teilt das Unternehmen mit. Nach ausführlichen Checks wird die IT stufenweise hochgefahren.

Stellt Maschinen für Gemeindearbeiten her: Werkstatt von Bucher Municipal in Niederweningen/ZH. Keystone

Nachdem am 10. November ein ein Hackerangriff festgestellt wurde, hat Bucher Municipal alle IT-Systeme gesichert heruntergefahren. Auch in der Schweiz wurde die Produktion zeitweilig eingestellt. Nach einer ausführlichen Ursachenanalyse und Bereinigung fährt die Division ihre IT nun etappenweise hoch. Dies teilte Bucher am Dienstag mit. Die Überwachungs- und Verteidigungssysteme werden weiter verschärft. Da die Produktion weitgehend ohne IT-Unterstützung weiterlaufen konnte, sei nicht mit einem materiellen Einfluss auf das Geschäftsergebnis zu rechnen, so Bucher. (wap)