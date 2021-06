Klimakrise Fluggesellschaften wollen Treibhausgase bis 2050 auf null reduzieren Die Schweizer Flughäfen und die Gesellschaften Swiss und EasyJet unterstützen das Klimaziel Netto-Null 2050. Dies halten sie in einer gemeinsamen Absichtserklärung fest.

Wollen weniger Sprit verbrauchen: Schweizer Fluggesellschaften und Flughäfen bekennen sich zum Ziel Nettonull 2050. Keystone

Bis 2050 soll die Schweiz nach dem Willen des Bundesrates klimaneutral sein. Dieses Ziel unterstützt nun auch die Luftfahrtindustrie. In einer gemeinsamen Absichtserklärung haben die Gesellschaften EasyJet und Swiss, die Landesflughäfen Zürich, Genf und Basel-Mulhouse sowie der Branchenverband der Geschäftsluftfahrt Swiss Business Aviation Association ebenfalls Netto-Null 2050 als Ziel festgelegt. Dies teilte EasyJet am Dienstag mit. Die Absichtserklärung basiert auf dem im April veröffentlichten Bericht «Road Map Sustainable Aviation».