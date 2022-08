Klimawandel Greenpeace: Milliarden an Pensionskassen-Geldern finanzieren Regenwald-Abholzung mit Laut einer Untersuchung von Greenpeace investieren Schweizer Pensionskassen mindestens 60 Milliarden Franken in Firmen, die für die Abholzung tropischer Wälder verantwortlich sind. Was die Umweltorganisation dagegen tun will.

Schweizer Pensionskassen investieren laut Greenpeace mindestens 60 Milliarden in Firmen, die zur Regenwald-Abholzung beitragen. (Symbolbild) Keystone

Wie stark investieren Schweizer Pensionskassen in Aktien von Unternehmen, die an der Abholzung von tropischen Wäldern beteiligt sind? Diese Frage hat Greenpeace in einem Bericht beantwortet, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Und die Umweltorganisation kommt darin zum Schluss: Mindestens 60 Milliarden Franken oder 5 Prozent der hiesigen Vorsorgegelder fliessen an Firmen, die zur Abholzung beitragen.

Im Bericht hat Greenpeace die über 1500 Schweizer Pensionskassen unter die Lupe genommen. Vereinfacht gesagt wurde der durchschnittliche Aktienanteil der Pensionskassen mit der Börsengewichtung von 141 Unternehmen multipliziert, die laut Greenpeace «ein besonders hohes Abholzungsrisiko» aufweisen. Dazu gehören etwa US-Firmen wie Amazon oder Nike, aber auch Schweizer Banken wie die UBS oder Credit Suisse.

Pensionskassen sollen Druck machen auf «fehlbare Unternehmen»

Diese Unternehmen benötigen für ihre Aktivitäten die Gelder von Investoren. Zugleich würden die Pensionskassen mit mehr als 1200 Milliarden Franken an Vorsorgevermögen «zu den einflussreichsten Schweizer Investorinnen gehören», schreibt Greenpeace. Und kommt zum Schluss, die Vorsorgeinstitutionen würden ihre Verantwortung als Investorinnen «viel zu wenig» wahrnehmen:

«Die Pensionskassen tun fast nichts gegen die Regenwaldabholzung.»

Dies, obwohl sie die Möglichkeit besässen, um «auf fehlbare Unternehmen Druck» auszuüben, wie Greenpeace schreibt. Dies indem sie als Aktionärinnen respektive Miteigentümerinnen der Unternehmen über entsprechende Rechte verfügen würden.

Entsprechend fordert die Umweltorganisation von den Pensionskassen, bis Ende Jahr Transparenz über ihre Nachhaltigkeit zu schaffen und bis Mitte kommenden Jahres eine Nachhaltigkeitsstrategie vorzulegen. Diese soll laut Greenpeace «zur Erreichung der Klimaziele beitragen, die Wiederherstellung der Artenvielfalt und den Schutz der Wälder gewährleisten», schreibt die Umweltorganisation. (aka)