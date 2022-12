Konjunktur Die Preise bleiben stabil: Inflation verharrt bei 3 Prozent Der Griff ins Portemonnaie der Schweizerinnen und Schweizer wird nicht tiefer: Die Teuerung ist in der Schweiz im November stabil geblieben und bleibt bei 3 Prozent.

Das Geld der Schweizerinnen und Schweizer hat im November nicht weiter an Wert verloren. (Symbolbild) Keystone

Die Konsumentenpreise haben sich in der Schweiz stabilisiert: Im November blieb der Landesindex der Konsumentenpreise im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 104,6 Punkten. Gegenüber November 2021 verharrt die Teuerung damit bei 3 Prozent. Das zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS).

Das BFS führt die Preisstabilität auf «entgegengesetzte Entwicklungen» zurück, die sich unter dem Strich aufgewogen haben. So sind zwar die Preise für Wohnungsmiete, Gas und Treibstoffe sowie Rotweine gestiegen. Heizöl, Fruchtgemüse und Hotelübernachtungen wurden dagegen billiger. Die Wohnungsmieten liegen neu 1,5 Prozent über dem Vorjahresmonat, die Preise für Gas und Diesel 68,5 respektive 6,4 Prozent. Die Preise für Heizöl sanken zwar um 7,8 Prozent, sind aber noch immer 40,9 Prozent höher als vor einem Jahr.

Die Schweiz bleibt damit ein Sonderfall und steht im Vergleich zum Ausland verhältnismässig gut da. So ist die Inflation in der Eurozone zwar im November von ihrem Rekordniveau gesunken, beläuft sich aber noch immer auf 10 Prozent. Es handelt sich um den ersten Rückgang der Inflation in der Eurozone seit Juni 2021. Noch im Oktober hatte die Teuerung den Höchststand von 10,6 Prozent erreicht. (abi/rus/dpa)