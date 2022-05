Konjunktur Noch nie waren so viele Stellen offen wie jetzt – Aussichten für Konjunktur sind gedämpft Die Schweizer Wirtschaft erholt sich weiter von der Coronapandemie. Das zeigt sich beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings soll sich die Konjunktur in den nächsten Monaten nur verhalten entwickeln.

Die Auftragsbücher im Baugewerbe sind derzeit gut gefüllt. Keystone

Die Schweizer Wirtschaft hat sich in den vergangenen Monaten kräftig von der Coronapandemie erholt. Dies spiegelt sich auch auf dem Arbeitsmarkt wider: Im ersten Quartal des laufenden Jahres ist die Gesamtbeschäftigung im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,5 Prozent oder 126'000 Stellen gestiegen. Das teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mit. Dabei legte vor allem der tertiäre Sektor (Dienstleistungen) um 105'000 Stellen zu. Saisonbereinigt stieg die totale Beschäftigung im Vergleich zum Vorquartal um 0,5 Prozent.

Ausserdem vermeldet das BFS einen «Rekord bei der Anzahl offener Stellen». In der gesamten Wirtschaft wurden 43'000 offene Stellen mehr gezählt als in der Vorjahresperiode. Das ist ein Plus von 60,4 Prozent. Das Total liege damit zum ersten Mal über der 100'000er-Marke, heisst es weiter. Das zeigt sich auch darin, dass die Unternehmen mehr Mühe haben, qualifiziertes Personal zu rekrutieren.

Trotzdem dämpft die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (Kof) die Erwartungen: Ihr Konjunkturbarometer sei im Mai um 6,2 auf 96,8 Punkte gesunken, teilte sie ebenfalls am Montag mit. Damit liege das Barometer nun unter seinem langfristigen Durchschnitt. Die Kof rechnet damit, dass sich die Schweizer Konjunktur während der nächsten Monate nur verhalten entwickeln wird.

Baugewerbe kehrt auf Niveau von Vor-Corona zurück

Wieder normalisiert hat sich derweil das Baugewerbe: Das Bauhauptgewerbe erwirtschaftete im ersten Quartal des laufenden Jahres 4,8 Milliarden Franken, wie der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) am Montag mitteilte. Im Vorjahr waren es knapp 5 Milliarden. Der Verband spricht von einer «guten Leistung» im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit.

Auch der Auftragseingang hat sich wieder normalisiert. Corona führte 2020 zu einer besonders grossen Zurückhaltung bei der Vergabe von neuen Aufträgen. 2021 stieg die Zuversicht, was zu einem Rekordwert von 7,2 Milliarden Franken an Neuaufträgen führte. Nun bewegten sie sich mit 6,4 Milliarden wieder auf einem Niveau, das vor Corona üblich war, heisst es weiter. Mit 16,3 Milliarden seien die Auftragsbücher derzeit gut gefüllt.

Für das zweite Quartal sind die Baumeister zuversichtlich. Der Bauindex – ein Prognoseinstrument der Credit Suisse und des SBV – sage ein Umsatzplus von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal voraus. In der zweiten Jahreshälfte dürfte das Wachstum dagegen etwas nachlassen. Einerseits belaste der Ukraine-Krieg die weltweite Konjunktur, andererseits werden mögliche Lieferengpässe befürchtet.