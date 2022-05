Konjunktur Schweizer Industrie erholt sich weiter, aber langsamer Der Einkaufsmanagerindex der Industrie hat im April leicht abgenommen. Er liegt er aber nach wie vor weit über der Wachstumsschwelle.

Die Schweizer Industrie erholt sich weiter, jedoch nicht mehr so schnell. (Symbolbild) Keystone

Im April ist der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie um 1,5 Punkte auf 62,5 Zähler gefallen. Er verbleibt damit trotzdem weit über der Wachstumsschwelle, wie die Credit Suisse (CS) am Montag mitteilte. Er liegt neu auf einem ähnlichen Stand wie vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine von Mitte Februar. Obwohl sich die Dynamik damit erneut etwas abgeschwächt hat, dauert die Erholung der Schweizer Industrie an.

Gemäss CS bleibt die Beschaffung anspruchsvoll, die Probleme bei den Lieferketten entspannen sich jedoch langsam: Die Lieferfristen hätten sich nun fünf Monate in Folge nicht mehr «auf derart breiter Front wie bisher» verlängert. Gleichzeitig konnten die Unternehmen ihren Lagerbestand an Vorprodukten weiter aufstocken. Allerdings steigen die Einkaufspreise ungebrochen an.

Dienstleistungssektor normalisiert sich nach Corona

Noch mehr an Schwung verloren hat der Dienstleistungssektor: Der Dienstleistungs-PMI sank um 4,9 Punkte auf 56,2 Zähler. Auch er liegt noch immer «deutlich» über der Wachstumsschwelle. Allerdings spricht die CS diesbezüglich von einer «Normalisierung». Der Rückgang fusst vor allem auf der Geschäftstätigkeit sowie den Neuaufträgen. Beide Komponenten lagen im Vormonat dank der Aufhebung der Coronamassnahmen auf hohem Niveau.

Ermutigend sei zudem, dass praktisch keines der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen an einen Stellenabbau denke. Allerdings steigen auch im Dienstleistungssektor die Einkaufspreise auf breiter Front – analog zur Industrie. Die Zeit der «kaufkraftschonenden Preisentwicklung» sei in der Schweiz vorerst vorbei.

Die CS berechnet den Index monatlich auf der Basis einer Umfrage unter den Mitgliedern von Procure, dem Fachverband für Einkauf und Supply Management. Als Frühindikator der Konjunkturentwicklung gibt der PMI die Einkaufslust unter Industrie- und Dienstleistungsunternehmen wieder. (abi)