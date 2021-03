Konjunktur Seco erwartet «sehr zügige» Erholung nach Lockerung der Corona-Massnahmen Bereits gegen Ende 2021 soll das BIP das Vorkrisenniveau überschreiten, rechnet das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Aber nur, wenn es zu keinem erneuten Lockdown kommt.

Die Expertengruppe rechnet mit einem überdurchschnittlichen BIP-Wachstum, sobald die Corona-Massnahmen gelockert werden. (Symbolbild) Keystone

Das sind grösstenteils erfreuliche Nachrichten: Die Expertengruppe bestätige im Wesentlichen trotz anhaltendem Teillockdown ihre bisherige Einschätzung, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mit. Sie geht zwar weiterhin davon aus, dass das BIP in der Schweiz im laufenden ersten Quartal stark zurückgeht. Allerdings zeichne sich ein Einbruch in ähnlicher Dimension wie im vergangenen Frühjahr bisher nicht ab.

Zudem erwarten die Experten, dass sich die Binnenwirtschaft «sehr zügig» erholen wird, sobald es Lockerungen der Corona-Massnahmen gibt. Ein Grund dafür sind verschiedene Konsummöglichkeiten, die in den Wintermonaten kaum zugänglich waren und dann wieder zur Verfügung stünden. Auch rechnen die Experten damit, dass die anziehende Weltnachfrage die Exportwirtschaft stützt. Damit erhöhe sich die Auslastung der Produktionskapazitäten, was sich wiederum positiv auf die Investitionstätigkeit in der Schweiz auswirke, wie es weiter heisst.

Überdurchschnittliches Wachstum erwartet

Unter dem Strich erwartet die Expertengruppe nach wie vor ein Wachstum des Sportevent-bereinigten BIP von 3 Prozent für das Jahr 2021. Damit würde die Schweizer Wirtschaft im historischen Vergleich gemäss Seco überdurchschnittlich wachsen und gegen Ende 2021 das Vorkrisenniveau des BIP überschreiten. Für das Jahr 2022 prognostizieren die Experten gar ein Sportevent-bereinigtes BIP-Wachstum vorn 3,3 Prozent.

Vorausgesetzt für das Wachstum sind die angedachten Lockerungsschritte im Frühjahr 2021. «Die Erholung würde sich spürbar verzögern, falls es in den kommenden Monaten erneut zu einschneidenden Eindämmungsmassnahmen im Inland und bei wichtigen Handelspartnern käme», betont das Seco.

Neben dem negativen Szenario, gibt es aber auch ein positives: Sollte sich die Corona-Lage international «günstiger entwickeln als erwartet», so könnte die «Konjunkturerholung im Verlauf von 2021 kräftiger ausfallen», schreibt das Seco. Die Unsicherheiten bezüglich der Einschätzung würden insgesamt «aussergewöhnlich gross» bleiben.