Konjunktur Ukraine-Krieg und Teuerung legen der Schweizer Wirtschaft Steine in den Weg Die Schweizer Wirtschaft fährt derzeit mit angezogener Handbremse. Grund dafür sind der Krieg in der Ukraine, die Inflation und Lieferengpässe. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse sieht vorerst kein Licht am Ende des Tunnels.

Economiesuisse warnt: Der Schweizer Wirtschaft stehen schwierige Monate bevor. (Symbolbild) Keystone

Eigentlich müsste der Motor der Schweizer Wirtschaft brummen: Viele Unternehmen profitieren vom Nachholeffekt nach der Aufhebung der Coronamassnahmen und sind auf Wachstumskurs. Doch stattdessen stottert der Motor. Der Grund dafür ist ein «ökonomischer Giftcocktail». Dieser verhindert, dass die Weltwirtschaft kräftig zulegen kann – und wirkt sich damit auch auf die Schweiz aus. Das hält Economiesuisse in seinem am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturausblick fest.

Die Zutaten dieses Cocktails: Der Ukraine-Krieg verteuert nicht nur die bereits stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise und damit die Produktion weltweit, sondern verschärft auch die Unsicherheit über die künftige Konjunkturentwicklung. Die Bezugs- und Lieferschwierigkeiten wiederum haben sich nochmals akzentuiert – auch wegen der Null-Covid-Strategie in China. Und schliesslich ist die Inflation mancherorts so hoch wie schon lange nicht mehr. Gemäss Economiesuisse belasten die Preissteigerungen den Konsum vor allem in den USA und in der EU: Privathaushalte können sich real schlicht weniger leisten.

Schweiz steht vor schwierigen Monaten

Dies alles übertrage sich auf die Schweizer Wirtschaft, auch wenn die Ausgangslage nach wie vor gut sei. Zwar steigen auch hierzulande die Preise, jedoch «weniger markant» als im Ausland. Trotzdem drückt die Inflation in der Schweiz immer mehr durch und die Margen schwinden: Deutlich teurer geworden sind die Importpreise für Rohstoffe, Halbfabrikate und Endprodukte. Viele Unternehmen sehen sich daher gezwungen, ihre Preise in den kommenden Wochen zu erhöhen.

Dazu kommt die Lieferkettenproblematik, die verhindert, dass die an sich «solide Nachfrage» bedient werden könne. Der Fachkräftemangel bremst das Wachstum in der Schweiz zusätzlich, weil nicht alle Möglichkeiten ausgenutzt werden können. Kurz: «Die Schweizer Wirtschaft fährt derzeit mit angezogener Handbremse», urteilt der Wirtschaftsdachverband.

Er geht davon aus, dass sich die Lage nicht so rasch ändern werde, denn die Aussichten für die kommenden Monate seien «wenig berauschend». Economiesuisse rechnet mit anhaltenden Lieferengpässen und hoch bleibenden Rohstoff- und Energiepreisen. Auch die Inflation werde sich stärker bemerkbar machen. So soll die Teuerung im Jahresdurchschnitt auf knapp drei Prozent steigen. Und auch im kommenden Jahr sei mit einer für hiesige Verhältnisse hohen Inflationsrate zu rechnen, heisst es weiter.

Licht und Schatten je nach Branche

Allerdings sieht der Verband auch Lichtblicke in einzelnen Branchen. So befinden sich wertschöpfungsintensive Branchen «noch immer klar auf Wachstumskurs». Dazu zählen etwa Versicherungen, die Maschinen- und Elektro- sowie die Pharmaindustrie. Auch Transport und Tourismus profitieren von der Normalisierung nach der Pandemie.

Die Bauwirtschaft leidet dagegen besonders unter Preissteigerungen und Lieferengpässen. Und auch der Gross- und Detailhandel würde herausgefordert. Unter dem Strich schätzt Economiesuisse, dass das Bruttoinlandprodukt (BIP) im laufenden Jahr um 1,8 Prozent zulegen wird.