Konjunktur Zinserhöhung der SNB wirkt sich kaum auf die Industrie aus Die Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank von Mitte Juni beeinflusst die Industrie fast nicht. Dennoch hat der Industriesektor an Schwung verloren.

Obwohl die Nationalbank die Zinsen erhöht hat, investieren die Unternehmen weiter. Keystone

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie ist im Juni um 0,9 Punkte auf 59,1 Zähler gefallen. Damit hat sich die Dynamik im Vergleich zu den Vormonaten erneut leicht abgeschwächt, wie die Credit Suisse (CS) am Freitag mitteilte. Dennoch deute er nach wie vor auf eine rege Industriekonjunktur hin und liege weiterhin «deutlich» über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Auch die Lieferkettenproblematik entspannt sich gemäss CS weiter. Nur noch rund jedes dritte Unternehmen berichtet von längeren Wartezeiten. Bei den Einkaufspreisen ist die Entspannung dagegen deutlich weniger ausgeprägt. Die Bank erwartet denn auch vorerst keine grosse Linderung. Derweil hat fast jedes dritte Unternehmen seinen Lagerbestand an Fertigprodukten aufgestockt und 42 Prozent stocken ihr Vorproduktelager auf – etwa um das Risiko von Produktionsunterbrüchen zu mildern. Auch der Auftragsbestand bleibe hoch.

Dienstleister spüren Gegenwind

Nicht nur die Industrie, auch der Dienstleistungssektor hat im vergangenen Monat an Schwung eingebüsst. Der Dienstleistungs-PMI sank um 1,2 Punkte auf 59 Zähler. Trotzdem liegt auch er noch immer deutlich über der Wachstumsschwelle und deute auf eine «verbreitete Erholung» hin. Die CS geht davon aus, dass die Entwicklung anhält – auch dank der guten Arbeitsmarktlage. Demnach denke praktisch kein an der Umfrage teilnehmendes Unternehmen an Stellenabbau.

Dennoch spürt auch der Dienstleistungssektor Gegenwind: Wie bei der Industrie steigen auch hier die Einkaufspreise auf breiter Front. Gleichzeitig nehmen die Verkaufspreise «weit weniger verbreitet» zu – obwohl 41 Prozent der Befragten ihre Preise erhöht haben.

Unternehmen investieren trotz erhöhten Zinsen

Zudem zeigt sich, dass die überraschende Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von Mitte Juni die Investitionstätigkeit nicht abwürgt. Zwar gehen über 80 Prozent der Unternehmen davon aus, dass die Zinsen weiter steigen werden. Das aktuelle Zinsniveau wirkt sich für 87 Prozent der Industrieunternehmen und 86 Prozent der Dienstleister jedoch nicht auf den Investitionsentscheid aus.

Lediglich 11 Prozent reduzieren ihre Investitionen. Andere wollen sogar mehr investieren. Die CS erklärt sich dies damit, dass die Zinskosten nur einen Bruchteil der Gesamtkosten ausmachen.

Die CS berechnet den Index monatlich auf der Basis einer Umfrage unter den Mitgliedern von Procure, dem Fachverband für Einkauf und Supply Management. Als Frühindikator der Konjunkturentwicklung gibt der PMI die Einkaufslust unter Industrie- und Dienstleistungsunternehmen wieder. (abi)