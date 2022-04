Konjunkturforschung Konjunktur im Spannungsfeld zwischen Corona-Erholung und Ukraine-Krise Das Konjunkturbarometer der ETH Zürich zeigt für den April nach einem Taucher im März wieder einen Anstieg. Verantwortlich dafür ist vor allem die Erholung des Gastgewerbes.

Erholung nach der Pandemie: Im Gastgewerbe geht es wieder aufwärts. (Symbolbild Keystone

Im März war das von der ETH Zürich erhobene Konjunkturbarometer erstmals seit Januar 2021 unter den langjährigen Durchschnitt gefallen. Die am Freitag publizierten Daten für April zeigen nun wieder eine leichte Erholung. «Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft sind insgesamt kurzfristig eher günstig», schreibt die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) dazu in ihrer Mitteilung.

Verantwortlich für den Anstieg ist die Erholung des Gastgewerbes und anderer Dienstleistungen. Weniger rosig ist die Lage, was die Auslandsnachfrage betrifft. Der Gegensatz zeige das Spannungsfeld zwischen Corona-Entspannung und internationalen Belastungen, insbesondere dem Krieg in der Ukraine, so die KOF. Die Indikatoren für Konsum, verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe sowie die Finanz- und Versicherungsbranche zeigten eher nach unten.

Im produzierenden Gewerbe verschlechtern sich demnach die allgemeine Geschäftslage, die Exportperspektiven und die Ertragsentwicklung. Im verarbeitenden Gewerbe sind die Aussichten besonders für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie den Metall- und Maschinenbau eingetrübt. Positive Signale gibt es laut KOF dagegen von der Textil- und Bekleidungsindustrie, der Chemie- und Pharmabranche und dem Elektrobereich. (wap)