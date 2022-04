Kontrolle Nur jedes sechste Unternehmen deklariert Holz korrekt Durchzogene Ergebnisse bei den Kontrollen der Holzdeklaration: Die Zahl der Unternehmen, die Holz und Holzprodukte korrekt deklarieren, ist rückläufig. Eine Verfügung brauchte es aber nur in einem Fall.

Viele Unternehmen deklarierten Holzprodukte falsch oder unvollständig. (Symbolbild) Keystone

Das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen (BFK) ist nicht zufrieden: Die Anzahl der Unternehmen, die Holz und Holzprodukte korrekt deklarieren, ging im Vergleich zum Vorjahr zurück. Insgesamt führte das BFK 108 Kontrollen durch mit Fokus auf Unternehmen, deren Risiko für inkorrekte Deklaration vergleichsweise hoch war, wie es am Montag mitteilte.

Die Resultate sind ernüchternd: Nur 16 Prozent der geprüften Unternehmen haben alles korrekt angegeben. Im Vorjahr waren es immerhin noch 30 Prozent. Bei jedem dritten Unternehmen waren die Produkte nur teilweise korrekt deklariert. Und bei der Hälfte war gemäss BFK kein kontrolliertes Produkt «vollständig und korrekt» deklariert. 2020 war dies bei 37 Prozent der Fall.

23 Prozent haben weder Holzart noch Herkunft deklariert (Vorjahr: 28 Prozent). 16 Prozent dagegen deklarierten eigentlich korrekt, haben aber den Verweis auf den wissenschaftlichen Namen der Holzart vergessen. Trotz der mangelnden Angaben musste die Behörde nur in einem Fall eine Berichtigungsverfügung erstellen. Die restlichen fehlerhaften Deklarationen wurden innerhalb der Frist berichtigt.

Mangelndes Wissen in den Betrieben

Das BFK führt die Verschlechterung auf verschiedene Faktoren zurück: So wurden mehr kleine Betriebe wie Schreinereien oder Zimmereien kontrolliert. In dieser Branche gebe es viele Unternehmen, die falsch deklarieren. Beim Möbelfachhandel, Möbelhäusern und Baumärkten schlichen sich dagegen durch Umetikettierungen Fehler ein. Zu diesen kam es durch Schwankungen der Holzpreise. Auch hat das BFK vermehrt Regionen kontrolliert, die bislang kaum berücksichtigt worden sind.

Da im Bereich Schreinereien und Zimmereien eine hohe Unkenntnis der Vorschriften festgestellt wurde, will das BFK dort eine Sensibilisierungskampagne durchführen. Auch machte die Behörde die verschiedenen Berufsverbände darauf aufmerksam, dass ein Verstoss gegen die Holzdeklarationspflicht zu einem verwaltungsstrafrechtlichen Verfahren führt. Davon erhofft sie sich eine präventive Wirkung.

Holzart und -herkunft müssen in der Schweiz seit 2012 bei der Abgabe an die Konsumenten deklariert werden. Seit Anfang 2022 gilt zudem das revidierte Umweltschutzgesetz. Dieses verbietet, Holz und Holzerzeugnisse in Umlauf zu bringen, die illegal geschlagen oder gehandelt wurden. (abi)