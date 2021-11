Kriminalität KMU als Zielscheibe: Zahl der Cyberangriffe steigt stark an Unternehmen werden immer häufiger Opfer von Cyberkriminellen. Neue Zahlen zeigen nun: Alleine im ersten Halbjahr hat sich die Zahl der Angriffe fast verdoppelt.

Cyberangriffe nehmen hierzulande stark zu. Zielscheibe sind oft KMU. (Symbolbild) Keystone

In den ersten sechs Monaten des Jahres sind 10'234 Meldungen zu diversen Cybervorfällen beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) eingegangen. Das geht aus dem am Dienstag publizierten Halbjahresbericht der Behörde hervor. Die meisten Meldungen betrafen verschiedene Betrugsformen.

Als Grund für die Zunahme sieht das NCSC die Einführung des neuen Meldeformulars, aber auch die «mehreren grossen Angriffswellen» in diesem Jahr. Gerade KMU seien hierzulande zur Zielscheibe von Kriminellen geworden, weil die Angreifer hier das schnelle Geld witterten und glaubten, sie würden auf wenig Widerstand stossen, bilanziert die Behörde.

Als augenfällig bewertet der NCSC auch die hohe Zahl an gemeldeten Vorfällen mit Verschlüsselungstrojanern. Die Zahl hat sich von 32 auf 94 Fälle im ersten Halbjahr verdreifacht. Eine starke Zunahme wurde auch bei den Phishing-Meldungen verzeichnet. Wurden in der Vorjahresperiode noch 497 Hinweise gemeldet, waren es in den ersten sechs Monaten 2021 bereits 2439 Meldungen. Der NCSC begründet den Anstieg mit den E-Mails und SMS mit gefälschten Paketbenachrichtigungen, deren Versand stark zugenommen habe. (rwa)