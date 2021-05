Kurzarbeit Arbeitsvolumen ging im Coronajahr in der Schweiz kräftig zurück Die Pandemie drückt die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden nach unten. Am stärksten betroffen von diesem Rückgang ist das Gastgewerbe.

Vor allem in der Gastrobranche sind im letzten Jahr in der Schweiz deutlich weniger Arbeitsstunden geleistet. Keystone

Lockdown, Kurzarbeit und Stellenabbau: Schweizerinnen und Schweizer haben 2020 weniger gearbeitet als im Vorjahr. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 7,6 Milliarden Arbeitsstunden geleistet. Klingt nach viel, ist aber 3,7 Prozent weniger als noch 2019. Dies hat das Bundesamt für Statistik (BFS) in der jüngsten Arbeitsvolumenstatistik errechnet, die am Dienstag veröffentlicht wurde. «Einen solchen Rückgang des jährlichen Arbeitsvolumens hat es seit der Einführung dieser Statistik im Jahr 1991 noch nie gegeben», schreibt das BFS.

Negativer Spitzenreiter in der Rangliste der betroffenen Branche ist das Gastgewerbe. Hier wurden, bedingt durch Einschränkungen und Zwangsschliessungen, 29 Prozent weniger Arbeitsstunden geleistet. Dahinter folgen die Branchen «Kunst, Unterhaltung, private Haushalte, sonstige Dienstleistungen» (–13,6 Prozent), «Verkehr und Lagerei» (–6,9 Prozent) sowie «Handel, Reparaturgewerbe» (–5,6 Prozent).

Weniger bezogene Ferienwoche

Während es vielerorts mit der Gleichberechtigung im Job noch etwas harzt, ist zumindest der Rückgang beim Arbeitsvolumen fast geschlechterunabhängig: Bei den Männern waren es -3,7 Prozent, bei den Frauen -3,8 Prozent. Ausländische Staatsangehörige (-4,4 Prozent) waren dagegen stärker betroffen als Schweizerinnen (-3,4 Prozent). Die gesamthafte Statistik wäre laut BFS noch etwas negativer ausgefallen, «wenn die Zahl der bezogenen Ferienwochen pro Jahr (Rückgang von 4,5 auf 3,9) und die Zahl der Feiertage, die auf einen Werktag fallen, im gleichen Zeitraum nicht ebenfalls zurückgegangen wären.»

Der häufigste Grund für Abwesenheit am Arbeitsplatz war 2020 die Kurzarbeit. Dies drückt im Absenzenvolumen deutlich durch: Dieses ist von 368 Millionen Stunden auf 946 Millionen Stunden sprunghaft gestiegen. Neben der Kurzarbeit waren gesundheitliche Gründe (31,1 Prozent) meist dafür verantwortlich. In die Kategorie «andere Gründe» (22,1 Prozent) fallen Dinge wie «Quarantäne oder Tätigkeitseinschränkungen der Selbstständigerwerbenden während der Covid-19-Pandemie», so das BFS.