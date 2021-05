Landwirtschaft Ferien daheim und Homeoffice sorgen bei Fenaco für «ausserordentlich gutes Ergebnis» Die Agrargenossenschaft Fenaco, zu der etwa die Landi gehört, kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Das Unternehmensergebnis konnte in der Pandemie deutlich gesteigert werden.

Da viele Schweizerinnen und Schweizer mehr Zeit im Garten verbrachten, profitierten auch die Landi-Läden von Fenaco. Keystone

Fenaco sei «trotz Coronapandemie auf Kurs», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Dienstag. Wer bei «trotz» jetzt mindestens ein blaues Auge in der Buchhaltung erwartet hatte, liegt aber falsch. Da ist nämlich sogar von einem «ausserordentlich guten Ergebnis» die Rede. Der Nettoerlös belief sich 2020 mit 6,79 Milliarden Franken praktisch auf dem Vorjahresniveau (6,82 Milliarden). Und beim Unternehmensergebnis von 135,5 Millionen Franken konnte Fenaco mit 23,1 Prozent sogar deutlich zulegen.

Ein paar «trotz» finden sich dann doch noch. So habe etwa das Geschäftsfeld Energie 2020 einen deutlichen Rückgang verzeichnet, wie es in der Mitteilung heisst. «Gründe dafür sind der massive Preiseinbruch in der Erdölbranche und die gesunkene Mobilität aufgrund der Coronakrise», so Fenaco. Das Geschäftsfeld Lebensmittelindustrie vermochte den Nettoerlös zu halten, allerdings laut Fenaco bei «einem massiven Ergebnisrückgang». Einige Geschäftseinheiten hätten zudem «die schwierige Situation im Gastgewerbe empfindlich zu spüren» bekommen.

«Bestes Ergebnis der Geschichte»

Aus dem negativen «trotz» kann aber auch ein positives «wegen» werden. So hat Fenaco wegen der Pandemie auch profitiert. «Weil viele Schweizerinnen und Schweizer im eigenen Land Ferien machten und vermehrt zu Hause arbeiteten, kauften sie öfter bei Volg und in der Landi ein», schreibt die Agrargenossenschaft in ihrer Mitteilung. «Es ist das beste Ergebnis in der Geschichte der Fenaco und in erster Linie den besonderen Marktbedingungen im Detailhandel aufgrund der Corona-Pandemie zu verdanken», heisst es weiter.

Für das laufende Jahr rechnet Fenaco mit einem leicht höherem Nettoerlös, aber das «Betriebs- sowie das Unternehmensergebnis werden hingegen unter dem Vorjahr liegen.» Diese Einschätzung basiere «auf der Annahme, dass es im Jahresverlauf dank Fortschritten in Bezug auf die Impf- und Teststrategie zu einer weitgehenden Normalisierung der Marktsituation kommt.»