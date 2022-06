Lebensmittel Coop baut Beteiligung an Bell aus – Keine Übernahme geplant Die Detailhändlerin Coop erhöht ihre Beteiligung an der Bell Food Gruppe. Sie hege jedoch keine Pläne, den Fleischverarbeiter vollständig zu übernehmen.

Coop erhöht ihre Mehrheitsbeteiligung an der Bell Food Group auf 66,67 Prozent. (Symbolbild) Keystone

Die Coop-Gruppe will ihre Beteiligung an der Bell Food Group ausbauen. Der Anteil soll «in nächster Zeit» von aktuell 66,29 auf 66,67 Prozent erhöht werden, wie die Detailhändlerin am Donnerstag mitteilt. Ziel sei es, «am Erfolg von Bell weiter zu partizipieren». Coop bezeichnet den Zeitpunkt für eine Erhöhung der Beteiligung «als ideal».

Gleichzeitig lässt die Detailhändlerin verlauten, dass sie Bell Food weder übernehmen noch dekotieren wolle. Der Fleischverarbeiter erzielte letztes Jahr einen Umsatz von 4,15 Milliarden Franken (+3,3 Prozent) und einen Betriebsgewinn auf Stufe Ebit von 164,5 Millionen (+2,6 Prozent). (dpo)