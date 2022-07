Logistik Kühne+Nagel kann Gewinn im ersten Halbjahr verdoppeln Der Logistikkonzern Kühne+Nagel setzt seinen Höhenflug fort. Im ersten Halbjahr wurde ein Gewinn von 1,6 Milliarden erzielt. Das sind 113 Prozent mehr als im Vorjahr.

Kühne+Nagel hat seinen Hauptsitz im schwyzerischen Schindellegi. Keystone

Trotz globaler Herausforderungen konnte Kühne+Nagel am Montag ein erfolgreiches erstes Halbjahr vermelden. Der Umsatz lag mit 20,6 Milliarden 55 Prozent über der Vergleichsperiode 2021. Das Betriebsergebnis (Stufe EBIT) lag mit 2,2 Milliarden 112 Prozent über Vorjahr. Der Gewinn stieg um 113 Prozent auf 1,6 Milliarden.

Für den weiteren Verlauf des Jahres rechnet das Unternehmen mit einer soliden Nachfrage. Kühne+Nagel habe gezeigt, dass das globale und anpassungsfähige Netzwerk auch in Zeiten geopolitischer und makroökonomischer Verwerfungen verlässlich funktioniere, wird Verwaltungsratspräsident Jörg Wolle in der Mitteilung zitiert.

Russland-Geschäft verkauft

Das vergangene Geschäftsjahr schloss der weltweit tätige Transportdienstleister sehr erfolgreich ab. Der Nettoumsatz wuchs um 61 Prozent auf 33 Milliarden Franken. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von rund 2 Milliarden – ein Plus von 173 Prozent.

Auch ins laufende Jahr ist Kühne+Nagel gut gestartet. Allerdings hatte der Logistikkonzern wegen des Krieges vorübergehend sämtliche Aktivitäten in der Ukraine eingestellt, wie er Anfang März bekannt gab. Inzwischen wurden die Dienste wieder aufgenommen. Zudem stellte er alle Lieferungen aus und nach Russland ein. Vergangene Woche hat Kühne+Nagel sein Geschäft in Russland, Weissrussland und Aserbaidschan dann an seinen Geschäftsführer verkauft, wie es auf der Webseite des Konzerns heisst. (abi/wap)