Logistik Kühne+Nagel steigert Umsatz im ersten Quartal auf über 10 Milliarden Franken Das Logistikunternehmen Kühne+Nagel setzt seinen Höhenflug fort. Im ersten Quartal 2022 resultierte ein Betriebsergebnis von 1,1 Milliarden Franken.

Der Hauptsitz von Kühne+Nagel ist in Schindellegi (SZ). Keystone

Wegen des Ukrainekriegs sei die Unsicherheit in dem ohnehin schon angespannten Marktumfeld noch grösser geworden, schreibt das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung. Die Schwierigkeiten vermochten den Höhenflug des Logistikriesens aber nicht zu stoppen.

Im ersten Quartal 2022 steigerte Kühne+Nagel den Umsatz auf rund 10,2 Milliarden Franken, 68 Prozent mehr als im gleichen Quartal des Vorjahres. Das Betriebsergebnis (Stufe Ebit) wuchs gar um 160 Prozent auf 1,1 Milliarden Franken. Der Gewinn lag mit 832 Millionen Franken 162 Prozent über Vorjahr.

Das Logistikunternehmen mit Sitz im schwyzerischen Schindellegi hatte bereits im vergangenen Geschäftsjahr ein «ausserordentlich starkes Ergebnis» erzielt. Der Nettoumsatz wuchs aufgrund der starken Nachfrage nach Transportleistungen um 61 Prozent auf rund 33 Milliarden Franken – auch dank der weltweiten Verteilung der Corona-Impfstoffe, in die Kühne+Nagel involviert war. Der Reingewinn stieg derweil um 173 Prozent auf rund 2 Milliarden Franken.

Wie sich der Ukraine-Krieg auf den Speditionsriesen auswirkt, ist noch offen. Kühne+Nagel geht aber davon aus, dass die direkten Folgen überschaubar seien. Der Umsatz, den der Konzern in der Region erwirtschaftet, liegt unter zwei Prozent. Auch die Auswirkungen der Inflation auf das Geschäftsjahr sei noch nicht absehbar, sagte CEO Detlef Trefzger Anfang März an der Bilanzmedienkonferenz. Er sei aber zuversichtlich, «dass die Budgetplanung 2022 realisierbar ist». (abi/wap)