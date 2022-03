Logistik Starke Nachfrage: Kühne+Nagel steigert Umsatz um 60 Prozent Das Logistikunternehmen Kühne+Nagel setzt seinen Wachstumskurs weiter fort. 2021 stiegen sämtliche Kennzahlen der Gruppe deutlich an, der Reingewinn stieg gar um 173 Prozent.

Kühne+Nagel konnte 2021 weiter wachsen. (Symbolbild) Keystone

Das Geschäftsjahr 2021 war für den weltweit tätigen Transportdienstleister Kühne+Nagel erneut sehr erfolgreich. In einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt das Unternehmen mit Sitz in Schindellegi (SZ) von einem «ausserordentlich starken Ergebnis». So wuchs der Nettoumsatz aufgrund der starken Nachfrage nach Transportleistungen um 61 Prozent auf rund 33 Milliarden Franken.

Am stärksten wuchs der Umsatz im Bereich der Luftfracht. Das Luftfrachtvolumen lag 2021 mit 2,2 Millionen Tonnen 55 Prozent über dem Vorjahr, der Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und beträgt 10,8 Milliarden Franken. Die Luftfracht spielte laut Mitteilung «eine massgebliche Rolle bei der weltweiten Verteilung von Covid-19-Impfstoffen». Insgesamt beförderte Kühne+Nagel 1,2 Milliarden Dosen in rund 90 Ländern.

Dividende von 10 Franken pro Aktie vorgeschlagen

Noch höher waren die Umsätze mit 13,7 Milliarden Franken im Bereich der Seefracht. Dort betrug das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr 93 Prozent. Auch bei den Transporten auf dem Land stieg der Umsatz um 15 Prozent. Einzig bei der Kontraktlogistik vermeldet das Unternehmen einen leichten Umsatzrückgang von 6 Prozent auf 4,6 Milliarden Franken. Unter dem Strich resultiert für das Unternehmen ein Reingewinn von rund 2 Milliarden Franken, was im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 173 Prozent entspricht. Der Generalversammlung wird eine Dividende von 10 Franken pro Aktie vorgeschlagen.

CEO Detlef Trefzger zeigt sich in seiner Stellungnahme erfreut über das Unternehmensergebnis. Kühne+Nagel habe «die strategischen Initiativen beschleunigt sowie unsere ambitionierten Finanzziele weit übertroffen». Für das laufende Jahr seien die Geschäftsaussichten bisher günstig gewesen, so Trefzger weiter. Allerdings habe der Krieg in der Ukraine «die Unwägbarkeiten weltpolitischer Entwicklungen aufgezeigt, deren Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen noch nicht zu überblicken sind».

Aktivitäten in der Ukraine eingestellt, keine Lieferungen nach Russland

Auf seiner Website schreibt Kühne+Nagel, dass Krisenteams die Situation in der Ukraine und in Russland laufend überprüfen würden. Die Sicherheit der Mitarbeitenden habe oberste Priorität. In der Ukraine hat das Unternehmen sämtliche Aktivitäten bis auf Weiteres eingestellt. Kühne+Nagel setzt zudem alle Importsendungen nach Russland aus, mit Ausnahme von Pharma-, Gesundheits- und humanitären Lieferungen. Aufgrund der Schliessung der Luftkorridore rechnet das Unternehmen mit längeren Lieferzeiten.

Bereits im ersten Halbjahr hatte Kühne+Nagel den Umsatz um 35 Prozent gesteigert und den Reingewinn mehr als verdoppelt und knüpfte damit an ein erfolgreiches 2020 an. Im ersten Coronajahr konnte das Unternehmen das Betriebsergebnis auf 1,07 Milliarden Franken steigern. Als Partner des amerikanischen Impfstoffherstellers Moderna spielte das Transportunternehmen eine wichtige Rolle bei der Verteilung des Corona-Impfstoffs.