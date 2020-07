Logistikanbieter Interroll erhält Grossauftrag in den USA Interroll erhält einen Grossauftrag von einer E-Commerce-Plattform in den USA für die Lieferung eines Fördersystems von Waren. Die Lieferung beläuft sich auf ein zweistelliges Millionenvolumen in Dollar.

Der Hauptsitz von Interroll in Sant'Antonio im Tessin. Keystone

(dpo) Die Sortiersysteme von Interroll werden an zwölf Standorten in den Vereinigten Staaten installiert, wie es in einer Mitteilung des Logistikanbieters vom Freitag heisst. Die gestiegene Nachfrage beim E-Commerce und die Anforderungen an das sogenannte Social Distancing hätten beim Endkunden in den USA zu der Notwendigkeit geführt, die bestehende Vertriebsinfrastruktur rasch zu erweitern. Der Auftrag beläuft sich laut Angaben von Interroll auf ein einen zweistelligen Millionenbetrag in Dollar.

Das Unternehmen mit Sitz in der Tessiner Gemeinde Sant'Antonio verfügt gemäss eigenen Angaben über ein weltweites Netzwerk von 34 Unternehmungen mit einem Umsatz von rund 560 Millionen Franken und 2400 Mitarbeitenden.