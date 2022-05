Lohnkontrollen «Nicht tolerierbar»: Kanton Wallis bekämpft Lohndumping bei Bergbahnen Ein Drittel der Löhne bei den Walliser Bergbahnen liegt unter dem Mindestlohn. Das zeigen Lohnkontrollen im Auftrag des Kantons. Nun wird der Kanton aktiv.

Lohndumping in der Bergidylle: Über ein Drittel der Bergbahn-Angestellten im Wallis ist unterbezahlt. Keystone

39 von 53 Walliser Bergbahnunternehmen zahlen zumindest manchen Angestellten Dumpinglöhne. Mehr als ein Drittel, nämlich 36 Prozent der in der Branche bezahlten Löhne liegen unter dem Mindestlohn, der im Normalarbeitsvertrag vorgesehen ist. Das schreibt die Kanzlei des Walliser Staatsrats am Mittwoch in einer Mitteilung.

Auch wenn der Mindestlohn nicht rechtsverbindlich sei, könne dies «eine Situation missbräuchlicher und wiederholter Unterbietung» darstellen. Man werde deshalb Schlichtungsverfahren einleiten, so die Kanzlei. Sie wählt deutliche Worte:

«Die festgestellten Abweichungen sind nicht tolerierbar und der Sektor muss sich bemühen, die Situation zu korrigieren.»

Die Bergbahnen als Rückgrat des Walliser Tourismus müssten ihre soziale Verantwortung in vorbildlicher Weise wahrnehmen, heisst es weiter. Aktuell laufen Verhandlungen über einen neuen Normalarbeitsvertrag. Die Vorsteher des Wirtschafts- und Gesundheitsdepartements fordern die Sozialpartner auf, sich auf eine «für alle Seiten vorteilhafte Lösung» zu einigen. Man werde «alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um einen gesunden und ausgewogenen Arbeitsmarkt in der Branche zu gewährleisten».

Verbindliche Mindestlöhne sollen das Dumpingproblem lösen

Die tripartite Kommission, die den Arbeitsmarkt überwacht und Missbräuche aufdeckt, und der Kanton Wallis würden erwägen, Mindestlöhne in der Branche für verbindlich zu erklären. Dieser Mechanismus solle künftig einen fairen und nachhaltigen Arbeitsmarkt gewährleisten.

Die Fälle von Lohndumping waren von der Walliser Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse entdeckt worden, die im Auftrag der tripartiten Kommission allgemeine Lohnkontrollen durchführt. Die Kontrollen decken die Jahre von 2018 bis 2021 ab. (aka)