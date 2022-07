Lohnrunde «Vertretbar und verkraftbar»: Arbeitnehmer fordern höhere Löhne Damit die Krise nicht zu tiefe Löcher in die Portemonnaies der Arbeiterinnen und Arbeiter reisst, sollen Lohnerhöhungen her. Zwei Verbände wollen einen Anstieg von bis zu 4 Prozent.

Bei der nächsten Lohnrunde soll es jeden Monat deutlich mehr geben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Keystone

Einen kräftigen Lohnanstieg fordern der Kaufmännischer Verband Schweiz und Angestellte Schweiz. Bis zu 4 Prozent mehr Lohn soll helfen, die Kaufkraft zu sichern und dem gegenwärtigen Inflationsschub entgegenzutreten. «Trotz einiger Unsicherheiten bleiben die Konjunkturaussichten gut», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag. Die geforderten Lohnerhöhungen seien «deshalb nicht nur vertretbar, sondern auch durchaus verkraftbar.»

Selbstbewusst macht die Arbeitnehmervertreter die «Machtverschiebung» auf dem Arbeitsmarkt. Durch den Fachkräftemangel seien Angestellte oft in einer guten Position. Jene Arbeitgeber, die nun bei den Löhnen knausern, würden wohl bald die Arbeiterinnen und Arbeiter verlieren, sind sich die Verbände sicher. «Mit einer substanziellen Erhöhung der Löhne investieren Unternehmen in ihre eigene Zukunft», heisst es in der Mitteilung.

Besonders wichtig seien Lohnanstiege bei den Tieflöhnen. Diese müssten «überproportional» steigen. Viele in diesen Branchen hätten keine finanziellen Reserven. Daher müsse nicht nur die Teuerung ausgeglichen werden, sondern die Löhne «spürbar angehoben» werden. Ebenfalls fordern die Verbände eine «Upskilling-Offensive». Damit sind unter anderem «gezielte Investitionen in die Aus- und Weiterbildungen» gemeint. (mg)