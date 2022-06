Luftfahrt Swiss zahlt Coronakredit des Bundes vorzeitig zurück Die Swiss kam während der Pandemie ins Straucheln. Damit sie nicht umfällt, gab es eine Bürgschaft vom Bund. Nun hat der Flugkonzern den Kredit bereits zurückbezahlt.

Nach mageren Jahren wieder im Steigflug: die Swiss. PD

Nach den negativen Schlagzeilen in den letzten Tagen meldet sich die Swiss dieses Mal mit Good News: Der Konzern hat einen vom Bund verbürgten Bankkredit vorzeitig zurückgezahlt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Eigentlich wäre dieser noch bis 2025 weitergelaufen. Gesprochen wurde diese Kreditlinie im Frühling 2020 im Zusammenhang mit der Coronapandemie, die auch den Flugverkehr vor Probleme stellte.

Die Banken gewährten der Swiss und Edelweiss eine Kreditlinie im Umfang von maximal 1,5 Milliarden Franken. Dabei verbürgte der Bund 85 Prozent des Ausfallrisikos – also maximal 1,275 Milliarden Franken. Seit Beginn der Pandemie habe die Swiss «nie mehr als die Hälfte des Überbrückungskredits beansprucht und insgesamt 60 Millionen Franken an Zinsen und Gebühren bezahlt», wie das Unternehmen schreibt.

«Bund, Banken und Swiss haben gemeinsam in einem grossen Kraftakt sichergestellt, dass eines der wichtigsten Unternehmen für die Schweizer Wirtschaft die akute Bedrohung infolge der Coronakrise erfolgreich meistern konnte», lässt sich Verwaltungsratspräsident Reto Francioni in der Mitteilung zitieren.

Ueli Maurer ist «sehr erfreut»

Auch beim Bund macht man mit beim Schulterklopfen: «Finanzminister Ueli Maurer bedankt sich bei der Swiss für die konstruktive Zusammenarbeit», vermeldet das Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD) in einer Mitteilung. Der Bund sei «sehr erfreut», dass der Flugkonzern den Kredit bereits zurückzahlen konnte. So habe für die Staatskasse auch kein Verlust resultiert. «Für das mit der Bürgschaft eingegangene Risiko wurde der Bund insgesamt mit Erträgen aus Zinsen und Gebühren von rund 50 Millionen Franken entschädigt», so das EFD.

Durch die Auflösung der Verträge mit dem Bund «entfallen auch die standortpolitischen Auflagen, welche durch die Luftfahrtstiftung überwacht wurden», heisst es weiter. «Wir sind dem Bund sehr dankbar, dass er uns zusammen mit den Banken während der Corona-Pandemie die benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt hat», freut sich auch Swiss-CEO Dieter Vranckx. So sei es gelungen «einen Grossteil der Arbeitsplätze in der Schweiz und nachhaltig wettbewerbsfähige Kostenstrukturen» zu sichern.

Einen Abschnitt später schreibt die Swiss dann aber gleich selbst von der eingeleiteten «Restrukturierung». Dabei wurde die Flotte um rund 15 Prozent verkleinert und rund 1700 Vollzeitstellen abgebaut. Dank diesen Massnahmen sei das Unternehmen nun finanziell wieder auf Kurs. (mg)