Luftfahrt Der Flughafen Zürich erholt sich nur langsam von Corona – Genf holt beinahe auf 7 Millionen Passagiere sind in den ersten drei Monaten über die Schweizer Flughäfen gereist. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr, aber noch immer nur halb so viele wie vor der Pandemie. Die Erholung geht an den Flughäfen Genf und Basel schneller voran als in Zürich.

Nach der Coronapandemie kehren die Passagiere langsam wieder an die Schweizer Flughäfen zurück. Keystone

Die Coronapandemie schüttelte die Reisebranche und damit auch den Flugverkehr kräftig durch. Die Passagierzahlen und Flugbewegungen brachen drastisch ein und bescherten etwa dem Flughafen Zürich zwei Jahre in Folge einen Verlust.

Nun erholen sich der Linien- und Charterverkehr langsam wieder von diesem Schock: Im ersten Quartal 2022 verzeichneten die Schweizer Flughäfen insgesamt 7 Millionen ankommende und abfliegende Passagiere. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) hervor.

Auch wenn im ersten Quartal 2022 also im Linien- und Charterverkehr fünfmal so viele Passagiere wie in den ersten drei Monaten des Vorjahres über Schweizer Flughäfen gereist sind, ist das erst die Hälfte im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Coronakrise.

Linienverkehr brach fast völlig ein und erholt sich nur langsam

Betrachtet man die Entwicklung im Linienverkehr seit 2000 sieht man deutlich, welchen Einbruch die Coronapandemie verursacht hat und wie weit die Anzahl Flugpassagiere noch von Vor-Pandemie-Zeiten entfernt ist.

Deutlich werden die Einbrüche, wenn man die einzelnen Monate ab 2020 mit den korrespondierenden Monaten aus der Vor-Corona-Zeit vergleicht. In der nachfolgenden Grafik sind diese Unterschiede ersichtlich.

Wer in der obigen Grafik die Ansicht einzelner Flughäfen wählt, stellt fest: Der Flughafen Zürich scheint sich schwerer zu tun, zu Vor-Pandemie-Zeiten aufzuschliessen. Schweizweit waren die Passagierzahlen eines Monats zwar noch nie so nahe am korrespondierenden Monat der Vor-Pandemie-Zeit: 38,6 Prozent fehlten im März 2022 zum März 2019. Am Flughafen Zürich fehlen im gleichen Monat jedoch über 45 Prozent der Passagiere.

Anders am Flughafen Genf: Hier ist der Unterschied zur Zeit vor der Pandemie zum ersten Mal wieder unter 30 Prozent gefallen. Das führt dazu, dass die absoluten Passagierzahlen des Flughafens Genf im Februar und März so nahe bei jenen des Flughafens Zürich liegen wie vor der Pandemie undenkbar. Im Februar 2022 reisten nur gerade 3 Prozent mehr Passagiere über Zürich als über Genf. Vor der Pandemie waren es im gleichen Monat rund 40 Prozent mehr.

Eindrücklich festmachen lässt sich diese unterschiedliche Erholung an einem weiteren Fakt: Der Flughafen Genf hat bereits wieder das Niveau von November 2019 erreicht. Zürich bewegt sich hingegen auf einem Niveau, das der Flughafen eigentlich vor 16 Jahren schon hinter sich gelassen hat.

Beim Flughafen Zürich begründet man die etwas hinterherhinkende Erholung mit dem Langstreckengeschäft. Mediensprecherin Bettina Kunz sagt, im Vergleich zu Basel und Genf habe der Flughafen Zürich viel mehr Langstreckenverbindungen:

«Da die Erholung auf der Langstrecke langsamer kommt als auf den Europastrecken, wiegt dieser Effekt in Zürich schwerer.»

In weiten Teilen Asiens würden immer noch restriktive Coronamassnahmen gelten, weshalb die Flugverbindungen insbesondere in diese Weltregion stark eingeschränkt seien.«China inklusive Hongkong fehlt weiterhin fast vollständig. Dies wirkt sich auch auf das Hubangebot in Zürich aus.»

Die Zahlen bestätigen das: 82 Prozent der Passagiere im ersten Quartal flogen von Schweizer Flughäfen ein Ziel in Europa an, nur 7 Prozent reisten nach Asien und nur 5 Prozent in Richtung Nordamerika.

Mehr Starts und Landungen und mehr Luftfracht

Auch die Zahl der Flugbewegungen konnte wieder deutlich zulegen: Im ersten Quartal wurden rund 66'600 Starts- und Landungen registriert. Das sind gemäss BFS dreimal so viele wie in der Vorjahresperiode. Die Luftfracht stieg um 28 Prozent auf rund 88'800 Tonnen.

Die Erholung soll sich im laufenden Jahr fortsetzen: So erwartet der Flughafen Zürich im laufenden Jahr rund 20 Millionen Passagiere, die wieder über Zürich reisen werden.