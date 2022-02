Luftfahrt Flugverkehr erholt sich auch 2021 nicht von der Pandemie Die Coronakrise hatte den Flugverkehr weltweit zum Erliegen gebracht. Nun zeigt sich: So rasch wird er sich nicht von den Folgen erholen. Auch 2021 blieb das Passagieraufkommen deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie.

Passagiere sind an Flughäfen immer noch «Mangelware». Keystone

Vergangenes Jahr sind an Flughäfen hierzulande 19,7 Millionen Passagiere angekommen und abgeflogen. Was sich nach viel anhört, ist weiterhin deutlich weniger als vor der Coronakrise. Zwar stieg das Passagieraufkommen gegenüber dem ersten Pandemiejahr um satte 20 Prozent, lag aber immer noch 66 Prozent unter dem Niveau von 2019. Das zeigen neue Zahlen, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag veröffentlicht hat. (rwa)